Galaxy S25 Tüm Zamanların En İyisi Oldu!

Samsung'un yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S25 geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. S24'ün arkasından gelen bu yeni model beraberinde pek çok yeniliği de kullanıcılarına sundu. Güney Kore'de yeni Samsung ürünlerinin hızlı bir şekilde satılmasına alışkınız ancak S25 bu konuda bir adım daha ileri gitmeyi başardı. Peki Samsung S25'i bu kadar sevdiren özellik hangisi? Kullanıcılarına neler vadediyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

11 Günde 1.3 Milyon Ön Sipariş; 21 Günde 1 Milyon Satış!

Samsung'un son çıkardığı amiral gemisi modeli Galaxy S25 gerçek anlamda bir kilometre taşını marka tarihine ekledi. Çıkışının ardından heyecanla beklenen telefon yalnızca Güney Kore'de 21 günde 1 milyon adet satıldı. Bunun yanında tanıtımından sonraki ilk 11 günde toplamda 1.3 milyonluk ön sipariş sayısına ulaştıklarını da hatırlatalım. Telefon sahip olduğu başarısıyla markanın en popüler telefonu olarak bilinen Galaxy S24'ün rekorunu da egale etmiş oldu.

Samsung Galaxy S24 çıkışının ardından toplamda 28 günde 1 milyonluk satış adedine ulaşmıştı. O dönem için muazzam bir başarı olarak kabul edilirken S24'ün veliahtı S25 sadece 25 günde 1 milyonluk satış adedi başarısına imza attı. S25 Ultra'da da satışlar oldukça iyi sayılabilecek bir ivme ile devam etmekte ancak fiyat ve kullanıcı kitlesi sebebiyle 1 milyon adede ulaşması biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S25 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 12 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25 Fiyatı