Galaxy S25 Ultra Hız Testinde iPhone'un Haysiyetiyle Oynadı

Samsung, son duyurusu ile Galaxy S25 serisini tüm dünyaya tanıttı ve performansıyla daha şimdiden kullanıcıların beğenisini kazandı. Üstelik bununla da yetinmiyor; en büyük rakibi Apple iPhone 16 Pro Max'i de geride bırakıyor.

Özellikle Galaxy S25 Ultra, popüler YouTuber PhoneBuff tarafından yapılan hız testinde iPhone 16 Pro Max'i 3 dakika 21 saniyede silip süpürürken, kendisi testi 3 dakika 7 saniyede tamamlayarak adeta en hızlı akıllı telefon olduğunu kanıtladı.

Piyasadaki bir diğer dişli rakip One Plus 13; 16GB RAM kapasitesiyle göz dolduran bu model ise testi 3 dakika 12 saniyede tamamladı. Galaxy S25 Ultra'nın yalnızca 12GB RAM'i olduğunun altını çizmek ve hakkını teslim etmek lazım.

Snapdragon Elite 8 İşlemcisi Göz Dolduruyor

Galaxy S25 serisinin bu üstün performansı, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite For Galaxy çipinin 3nm teknolojisiyle desteklenmesi sayesinde mümkündü.

Bu yeni çip, tek çekirdek performansında iPhone 16 Pro Max ile yarışırken, çok çekirdekli işlemlerde de rakiplerini geride bırakıyor. Grafik işlem gücü açısından da önemli bir artış var.

Tüm modellerde standart olarak 12GB RAM bulunuyor ve Samsung bu performansı yazılım tarafında geliştirdiği One UI 7.0 ve yeni Galaxy AI araçlarıyla edinmeyi başarıyor.

Galaxy S25 Serisi Global Pazarda Sahneye Çıktı

Galaxy S25 serisi için ön sipariş dönemi kapandı ve modeller global pazarlarda boy göstermeye başladı. Üç farklı model seçeneği sunan seride; Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra yer alıyor.

Fiyat tablosu şöyle:

Model ABD Fiyatı Avrupa Fiyatı Galaxy S25 $799 (yaklaşık 28.770₺) €899 (yaklaşık 33.600₺) Galaxy S25+ $999 (neredeyse 36.000₺) €1,149 (yaklaşık 43.000₺) Galaxy S25 Ultra $1,299 (46.760₺) €1,449 (54.135₺)

Samsung, Galaxy S25 serisinde yalnızca donanımda değil, yazılım deneyiminde de devrim yaratıyor. One UI 7.0 ile daha akıcı animasyonlar, sezgisel arayüz düzenlemeleri ve geliştirilmiş Galaxy AI özellikleri sunuluyor.

Ayrıca, Gemini entegrasyonu sayesinde 46 dil desteği, yeni Now Bar özelliği, ProScaler teknolojisiyle %40 daha iyi görüntü ölçeklendirme kalitesi ve mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) gibi yeniliklere de sahip.

Sizce Galaxy S25 serisi, Android dünyasında ne kadar fark yaratacak? Apple karşılık olarak nasıl bir model çıkarabilir? Yorumlarda buluşalım.