One UI 7, Beklenmedik Bir Galaxy Modeline Daha Geldi!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı One UI 7 sürümünü kademeli olarak bazı Galaxy modellerinde kullanıma sunmaya başladı. Geçtiğimiz ay bunun için yeni bir güncelleme takvimi yayınlayan şirket, takvimde olmayan bir model için de One UI 7 güncellemesi yayınladı.

Kısa bir süre önce sosyal medyada gündem olan bir olaya göre, an itibarıyla Samsung Galaxy S24 FE modelinde One UI 7 test edilebiliyor.

One UI 7 Yanlışlıkla Galaxy S24 FE'ye Gelmiş Olabilir

Son birkaç aydır yeni arayüzünü akıllı telefonlarına entegre etmeye çalışan Samsung, nihayet Galaxy S25 serisi ile birlikte One UI 7'nin kararlı sürümünü yayınladı. Güncellemenin ilerleyen günlerde S25 modellerinin ardından S24 serisine gelmesi bekleniyordu. Ancak şimdi beklenen sürümün Galaxy S24 FE cihazlarına ulaştığı bildiriliyor.

Kullanıcılardan aktarılan bilgilere göre, şu anda S24 FE üzerinden One UI 7'nin kararlı sürümü test edilebiliyor. Ancak bu kararın Samsung tarafından bilinçli bir şekilde alındığı konusunda büyük bir şüphe mevcut. Zira sürümün ilk olarak Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerine gelmesi bekleniyordu.

Eğer bir S24 FE kullanıcısıysanız, Samsung'un geliştirici platformu Remote Test Lab'e giriş yapıp yeni One UI 7'yi deneyimleyebilirsiniz. Kararlı sürümün henüz telefonlara yüklenemediğini sadece sanal olarak çalıştırılıp test edilebildiğini belirtelim.

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