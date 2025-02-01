E Bunlar Bildiğin Aynı? Samsung Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max Kameraları (Karşılaştırma)

Samsung Galaxy S25 Ultra nihayet görücüye çıktı. Adettendir, internette bu model ve Apple'ın en güçlü iPhone modeli 16 Pro Max ile karşılaştırması yapıldı. İşte sonuçlar!

Ana Kamera: iPhone 16 Pro Max Daha Keskin Çekiyor

Her iki telefon da ana kamerayı en çok kullanılan lens olarak sunuyor. Ancak detaylara indiğimizde, iPhone 16 Pro Max'in daha keskin ve net görüntüler sunduğunu görüyoruz. Özellikle kırpılmış fotoğraflarda Samsung'un görüntülerinin biraz bulanıklaştığı fark ediliyor.

Tabii renk konusunda Samsung çok daha başarılı. Gerçeğe en yakın tonları bu modelde görüyoruz. Galaxy S25 Ultra daha doğal bir ışık dengesi sunarken iPhone'un renkleri biraz daha sıcak ve doygun, bir tık gerçek tondan uzakta görünüyor.

Bu turun kazananı iPhone 16 Pro Max.

Geniş Açılı Kamerada Samsung'un Üstüne Yok

Samsung'un yeni 50MP geniş açılı lensi, iPhone'un 48MP geniş açılı kamerasına kıyasla daha doğru renkler ve daha net detaylar yakalıyor. Özellikle doğa ve manzara çekimlerinde Galaxy S25 Ultra'nın detayları daha iyi koruduğu görülüyor.

Ancak Samsung'un geniş açılı çekimlerinde bazı yapay pürüzsüzleştirme sorunları devam ediyor. Bu, bazı karelerde gerçekçilik düşük. Yine de keskinlik ve detay açısından Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max'e göre avantajlı.

Bu turu Galaxy S25 Ultra'ya veriyoruz.

Zoom Performansında Yine Samsung

Samsung, telefoto lens konusunda yıllardır rakiplerinin önünde gidiyor. S25 Ultra, 3x ve 5x optik zoom lenslerine sahipken, iPhone 16 Pro Max 5x optik zoom sunuyor. 10x zoomda ise iPhone tamamen dijital işleme gücüne dayanıyor.

5x zoom testinde, Galaxy S25 Ultra'nın daha iyi beyaz dengesi ve keskin detaylar sunduğu gözlemlendi.

10x zoom testinde, Samsung'un yazılımsal pürüzsüzleştirme etkisi hissedilse de, iPhone'un detay kaybı yaşadığı görülüyor.

Genel olarak Samsung, zoom performansında daha üstün ve uzak mesafeden çekim yapmayı sevenler için daha uygun bir seçenek sunuyor. Bu turu da Galaxy S25'e verdik.

Gece Çekimlerinde İkisi de Başarılı

Gece çekimlerinde her iki cihazın da oldukça başarılı olduğu görüldü. Birebir aynı değil tabii. iPhone, lens farkını gece çekimlerinde daha sıcak tonlar sunarak gösteriyor. Galaxy S25 Ultra, biraz daha soğuk tonlar tercih ediyor ve bazen sert bir kontrast oluşturabiliyor.

Her iki telefon da gürültü azaltma (ekrandaki çamurlanmalar) algoritmalarını kullanıyor, ancak Samsung'un biraz daha fazla yumuşatma uyguladığı fark ediliyor. Detayları yakalama konusunda iki telefon da benzer performans sunuyor.

Kazanan... ikisi de.

Hangi Kamera Daha İyi?

Eğer keskin ve net fotoğraflar istiyorsanız, iPhone 16 Pro Max sizin için daha isabetli bir model olacaktır. Geniş açı, zoom'lu ve manzara odaklı fotoğraflarda daha gerçekçi sonuçlar istiyorsanız Galaxy S25 Ulta'yı tercih edebilirsiniz. Finalde tablo şu:

Günlük kullanım ve netlik isteyenler: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max Manzara, geniş açı ve zoom sevenler: Galaxy S25 Ultra

Samsung, kamera donanımı açısından hâlâ çok güçlü ve birçok alanda iPhone 16 Pro Max'i geride bırakıyor. Ancak Apple'ın yazılımsal işleme konusunda avantajı var ve fotoğraflar genellikle daha keskin ve dengeli görünüyor. Burada hangi kameranın daha iyi olduğuna karar vermek için günlük kullanımlara odaklanmak en mantıklısı.