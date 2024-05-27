Galaxy S25 Ultra'nın Kamerasıyla İlgili Büyük Gelişme: Samsung Yükseltme Yapacak mı?

Samsung yeni telefon serisi Galaxy S25 ile ilgili birçok sızıntı arka arkaya gelmeye devam ediyor. Ocak 2025'te tanıtılması beklenen serinin piyasaya sürülmesine daha aylar varken güvenilir kaynaklardan çeşitli bilgiler geliyor.

Son olarak serideki S25 Ultra modelinin kamera kurulumuyla ilgili söylentiler dolaşmaya başladı. Söylentilerin ardından güvenilir kaynaklar da bazı önemli sayılabilecek detayları seriyi merakla bekleyenlere açıkladı.

Galaxy S25 Ultra'nın Kamera Kurulumu Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera kurulumu ile ilgili çıkan son sızıntılardan biri telefon modelinin üçlü kamera sistemine sahip olacağı yönündeydi. Ancak hemen arkasına Leaker Ice Universe, Weibo'da Galaxy S25 Ultra'nın dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını belirtti.

Sonuç ne olursa olsun ana kameranın 200 MP ve 50 MP 5x ikinci kamera olacağı kesinleşmiş bilgiler arasında. Bunların yanında da ultra geniş sensör ve 3x kamera yükseltmelerinin geleceği de tahminler arasında yer alıyor.

Ice Universe, telefondaki diğer iki kameradan ultra geniş olanın 50 MP diğer kameranın da 50 MP 3x kamera olacağını öne sürdü. Bunlarla birlikte Samsung'un bu yeni serinin Ultra modelinde kamera açısından büyük bir yükseltme yapacağına işaret ediyor.

Kameraların artan megapiksel oranı da hibrit yakınlaştırma ve görüntü kalitesi konusunda kullanıcıları mutlu edecek gibi görünüyor. Düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapma konusunda da başarılı olan Samsung, S25 Ultra'da bunu daha yükseltilmiş bir çizgide yapmaya devam edecek.