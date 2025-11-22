Galaxy S26 Serisini Bekleyenlere Bir Kötü Haber!

Eylül ayında iPhone 17'lerin piyasaya sürülmesinden sonra gözler Android cephesine çevrildi. Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S26'nın lansmanının erteleneceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılırken, cihazların özellikleri konusundaki sızıntıların da arkası kesilmiyor.

Son dönemde ortaya çıkan bazı sızıntılarda Galaxy S26 ailesinin ekranının “daha zengin renkler, daha parlak ve güç tasarruflu bir deneyim” sunacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe bunun tam aksini söyleyen bir paylaşım yaptı.

Galaxy S26 Ekranı Hayal Kırıklığı Mı? Parlaklığın Değişmeyeceği Söyleniyor

Galaxy S26 serisi telefonların Galaxy S25 serisiyle aynı maksimum parlaklığı (2600 nit) sunacağını öne sürüyor. 10-bit renk derinliği veya yüksek frekanslı PWM karartma gibi iyileştirmelerin olup olmayacağı henüz belli değil.

Ice Universe bu konu hakkında “Bu pek iyi bir işaret değil. Ekran parlaklığı birkaç jenerasyondur değişmiyor ve bu durum Samsung’un ekranda maliyet kısmaya başladığı şüphesini doğuruyor,” yorumunda bulundu.

OnePlus 13 ve 12 gibi modeller 4500 nit maksimum parlaklık sunabilirken bu değer iPhone 17 Pro Max'te 3000 nit seviyesinde. Hali hazırda piyasada olan Galaxy S25 Ultra ise yukarıda belirttiğimiz üzere 2600 nit seviyesinde.

En dikkat çekici söylentisi ise Ultra'da yer alacağı belirtilen “Flex Magic Pixel” teknolojisi. Bu teknoloji, yapay zekâ kullanarak ekranın görüş açısını elektronik olarak daraltıyor ve çevredeki kişilerin ekrana bakmasını zorlaştırıyor.

Böylece ekran parlaklığını düşüren fiziksel gizlilik filtrelerine olan ihtiyacı yani halk arasındaki adıyla hayalet ekranları ortadan kaldırması bekleniyor.