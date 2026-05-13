Lenovo'dan 144Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 8000 mAh Bataryası Var

Lenovo, Legion Y70 isimli bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Legion Y70'in fiyatı ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekrana da sahip olacak.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y70'in 3.999 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 764 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 54 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 7000 nit

7000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip bu güçlü işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Snapdragon 8 Gen 5 daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Önceki modelde Snapdragon 8+ Gen 1 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y70'in ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 7000 nit parlaklık sunacak. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Ayrıca bu ekran çok canlı renklere sahip.

144Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 7000 nit parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada 2022'de Legion Y70 ile aynı isme sahip bir model satışa sunulmuştu. Bu modelde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra genişş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Güçlü işlemci sayesinde ise Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.