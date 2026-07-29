Galaxy S26 FE'nin Bir Özelliği, Galaxy S26+ ile Aynı Olacak

Samsung, Galaxy FE serisinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy S26 FE'nin şarj hızı ve ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefon, serinin bir önceki modeli ile aynı şarj hızına sahip olacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Şarj Hızı Kaç W Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S26 FE, 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy S25 FE'de de 45W kablolu hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Galaxy S26 FE'nin batarya kapasitesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Önceki model ise 4.900 mAh batarya kapasitesine sahip.

Galaxy S25 FE'nin batarya kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4.900 mAh civarı bir batarya görebiliriz. Yapılan testlerde Galaxy S25 FE, yüzde 0'dan yüzde 100 seviyesine 1 saat 11 dakikada ulaşabiliyor. Buna göre Galaxy S26 FE'nin de şarj olması için bir saat civarı bir süre beklenmesi gerekebilir. Bu arada Galaxy S26+'ta da 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 FE, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiği hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Ekranın saniyede 120 kez güncellenmesi, işlemcinin ve GPU'nun sürekli daha fazla kare üretmesini gerektiriyor. Bu da pil ömrünü olumsuz etkiliyor.

Söz konusu sebepten dolayı LTPO özelliği önemli bir avantaj sağlıyor. Galaxy S26 FE'de de yer alacak bu özellik sayesinde ekran o an baktığınız içeriğe göre yenileme hızını otomatik olarak belirliyor. Kullanıcılar bu geçişi fark etmiyor. Böylece akıcı ekran deneyimi elde edilirken aynı zamanda pil ömrü olumsuz etkilenmiyor. Yani ekran daha düşük güç tüketiyor.

Dynamic LTPO AMOLED 2X, çok canlı renklere sahip. Söz konusu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Galaxy S25 FE'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran mevcut.

Galaxy S25 FE'de ayrıca 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık bulunuyor. Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S25 FE'de 1900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Yani telefon dışarıda rahatça kullanılabilecek.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S26 FE'nin 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ekranve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S25 FE, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy S26 FE 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy S25 FE ve Galaxy S24 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26 FE'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 FE, 46 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S26 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 50 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. LTPO özelliği de pil ömrü açısından önemli bir avantaj. Bu sayede yüksek yenileme hızı nedeniyle pil ömrü olumsuz etkilenmeyecek.

Galaxy S23 FE ve Galaxy S24 FE'de 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Galaxy S25 FE'de ise şarj hızı 45W seviyesine çıkarılmıştı. 45W şarj hızının 4.900 mAh civarı bir kapasite için yeterli bir değer olduğunu düşünüyorum. Elbette şarj hızı 60W seviyelerine çıkması daha iyi olurdu fakat FE serisi, amiral gemisi modellere kıyasla daha uygun fiyat ile satılıyor.