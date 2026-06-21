Samsung'un Yedi Yıl Güncelleme Alacak Telefonu Yolda! İşlemcisi Belli Oldu

Samsung bir süredir orta-üst segmente hitap eden Galaxy S26 FE üzerinde mesai harcıyor. Daha önce markanın sunucularında tespit edilen akıllı telefon son olarak performans testlerine girdi. Bu gelişme Galaxy S26 FE'nin işlemcisi başta olmak üzere bazı özelliklerini doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Galaxy S26 FE kısa bir süre önce SM-S741N model numarasıyla Geekbench veritabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 2.255 ve çok çekirdekli testlerden ise 7.450 puan almayı başardı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen selefi aynı testlerden sırasıyla 1.931 ve 6.516 puan almıştı. Yani yeni model en azından kağıt üzerinde selefinden çok daha güçlü olacak diyebiliriz.

Peki bu testlerdeki tek çekirdek ve çok çekirdek performansları tam olarak anlama geliyor? Buna örnek verecek olursak tek çekirdek akıllı telefonun uygulamaları açma ve arayüzde gezinme gibi basit işlemlerdeki performansını gösteriyor. Çok çekirdek ise oyun oynama, arka planda uygulama çalıştırma, video düzenleme veya video kaydı gibi daha karmaşık işlemlerdeki performansı ifade ediyor.

Galaxy S26 FE İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench testlerinden de görebileceğimiz üzere telefonda Samsung'un kendi üretimi Exynos 2500 bulunacak. Bu yonga seti geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 7 gibi modellerde kullanılıyor. Aynı zamanda 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bu da 4 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha verimli çalıştığı ve aynı zamanda daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir.

Donanım oyun performansında da çok fazla üzmüyor diyebiliriz. Zira söz konusu işlemci Genshin Impact’i 30–40 FPS, Call of Duty Mobile’ı 60 FPS ve PUBG Mobile’ı ise 80–90 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki yüksek grafikli oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan rahatlıkla oynama imkanınız olacak.

Galaxy S26 FE Kaç GB RAM'le Gelecek ve Hangi Android Sürümünü Çalıştıracak?

Galaxy S26 FE Geekbench test sonuçlarına göre 8 GB RAM ile raflardaki yerini alacak. Ancak farklı bellek seçeneklerinin de sunulabileceğini unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte akıllı telefonun kutudan çıktığı gibi Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzüyle çalışacağını belirtelim. Kısacacı cihaz en güncel işletim sistemini sürümünü çalıştıracak.

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Bir önceki model geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Yani şirketin FE serisini genellikle eylül ayında tanıttığını biliyoruz. Galaxy S26 FE de çok yüksek ihtimalle bu yılın eylül ayında kullanıcılarla buluşacak. Bununla birlikte Galaxy S25 FE ülkemizde 35.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu doğrultuda yeni modelin 35.000 ile 40.000 TL arasında bir fiyatla gelmesi bizi şaşırtmaz.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Tipi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük : 2400 × 1080 piksel (FHD+)

: 2400 × 1080 piksel (FHD+) Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Kamera : 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto

: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Depolama ve RAM: 8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB

8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 Pil : 5,100 mAh

: 5,100 mAh Şarj : 45W kablolu, 15W kablosuz

: 45W kablolu, 15W kablosuz Yazılım: Android 17, One UI, Galaxy AI ve üretken yapay zeka, 7 yıl yazılım desteği

Editörün Yorumu

Daha önce uzun bir süre Galaxy S24 FE kullanmış birisi olarak markanın yeni telefonunu da heyecanla bekliyorum. Performans testi sonuçları cihazın bir önceki nesilden daha güçlü olacağının en azından kağıt üzerinde gösteriyor. Öte yandan işlemcisi de mobil oyun oynamayı sevenleri memnun edecek bir güçte diyebilirim. Kısacası bizleri fiyat performans odaklı bir model bekliyor diyebilirim.