Samsung'un Popüler Telefonu İçin One UI 9 Testleri Başladı!

Samsung merakla beklenen Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için geri sayıma geçti. Güney Koreli marka şu anda Galaxy S26 serisiyle birlikte beta sürecinde ve çok yakında kararlı sürümü kullanıma sunacak. Şirket bunlara ek olarak bazı modellerini de kendi bünyesinde test ediyor. Son detaylar kısa bir süre önce bir model için daha testlerin başladığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Modeli İçin Başladı

Samsung Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini son olarak Galaxy S23'te test etmeye başladı. Akıllı telefona ait test yazılımı sürümü S911BXXUAGZF9 model numarasıyla şirketin suncularında tespit edildi. Tabii bunun Galaxy S26 ailesindeki gibi bir beta güncellemesi olmadığını belirtelim. Yani telefon daha çok şirketin kendi bünyesinde test ediliyor diyebiliriz.

Galaxy S23 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Daha önce de belirttiğimiz gibi One UI 9 güncellemesinin beta süreci şu anda yalnızca Galaxy S26 serisiyle birlikte yürütülüyor. Şirketin yeni Android güncellemelerini genellikle en son çıkan amiral gemisi telefonlarıyla test ettiğini biliyoruz. Bu nedenle Galaxy S23 çok yüksek ihtimalle beta sürecine dahil edilmeden doğrudan kararlı sürümü alacak gibi görünüyor.

Galaxy S23 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin 22 Temmuz'da tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile çıkış yapması bekleniyor. Şirket yeni sürümü çalıştıran bu katlanabilir telefonların ardından kapsamlı bir dağıtım sürecine girecek. İlk başta Galaxy S26 serisi gibi en yeni amiral gemisi telefonları güncellenecek ve sonrasında ise Galaxy S25 ailesi gibi geçmiş yılların üst segment telefonları yeni sürüme geçecek. Galaxy S24'ün ne zaman yeni sürümü alacağıyla ilgili bir açıklama olmasa da muhtemelen ağustos veya eylül aylarında konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

One UI 9 Güncellemesini Alması Beklenen Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A37 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 LTE

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 LTE

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A16 LTE

Samsung Galaxy A06 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 LTE

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A24 LTE

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11 Plus

Samsung Galaxy Tab Active 5

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Samsung kullanıcısı olarak One UI 9'u merakla beklediğimi söyleyebilirim. Açıkcası One UI 8.5 tam olarak beklentilerimi karşılamadı ve şahsi görüşüm One UI 9 ile birlikte daha büyük yeniliklerin geleceği yönünde. Öte yandan Samsung'un dağıtım konusunda One UI 8.5'teki gibi hızlı davranacağını ve kullanıcılarını üzmeyeceğini düşünüyorum.