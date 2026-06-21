Samsung'un Popüler Telefonu İçin One UI 9 Testleri Başladı!
Samsung'un merakla beklenen Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için geri sayım başladı. Şirket son olarak bir telefonunda daha yeni sürümü test ediyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini son olarak Galaxy S23'te test etmeye başladı.
- Telefona ait test yazılımı sürümü S911BXXUAGZF9 model numarasıyla şirketin suncularında tespit edildi.
- Samsung güncellemeyi akıllı telefonda dahili olarak test ediyor. Yani bu Galaxy S26'daki gibi diğer kullanıcıların da erişebileceği bir beta güncellemesi değil.
Samsung merakla beklenen Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için geri sayıma geçti. Güney Koreli marka şu anda Galaxy S26 serisiyle birlikte beta sürecinde ve çok yakında kararlı sürümü kullanıma sunacak. Şirket bunlara ek olarak bazı modellerini de kendi bünyesinde test ediyor. Son detaylar kısa bir süre önce bir model için daha testlerin başladığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!
One UI 9 Testleri Hangi Samsung Modeli İçin Başladı
Samsung Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini son olarak Galaxy S23'te test etmeye başladı. Akıllı telefona ait test yazılımı sürümü S911BXXUAGZF9 model numarasıyla şirketin suncularında tespit edildi. Tabii bunun Galaxy S26 ailesindeki gibi bir beta güncellemesi olmadığını belirtelim. Yani telefon daha çok şirketin kendi bünyesinde test ediliyor diyebiliriz.
Galaxy S23 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?
Daha önce de belirttiğimiz gibi One UI 9 güncellemesinin beta süreci şu anda yalnızca Galaxy S26 serisiyle birlikte yürütülüyor. Şirketin yeni Android güncellemelerini genellikle en son çıkan amiral gemisi telefonlarıyla test ettiğini biliyoruz. Bu nedenle Galaxy S23 çok yüksek ihtimalle beta sürecine dahil edilmeden doğrudan kararlı sürümü alacak gibi görünüyor.
Galaxy S23 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?
Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin 22 Temmuz'da tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile çıkış yapması bekleniyor. Şirket yeni sürümü çalıştıran bu katlanabilir telefonların ardından kapsamlı bir dağıtım sürecine girecek. İlk başta Galaxy S26 serisi gibi en yeni amiral gemisi telefonları güncellenecek ve sonrasında ise Galaxy S25 ailesi gibi geçmiş yılların üst segment telefonları yeni sürüme geçecek. Galaxy S24'ün ne zaman yeni sürümü alacağıyla ilgili bir açıklama olmasa da muhtemelen ağustos veya eylül aylarında konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir.
One UI 9 Güncellemesini Alması Beklenen Samsung Modelleri
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Plus
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 Plus
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy A57 5G
- Samsung Galaxy A37 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A17 LTE
- Samsung Galaxy A07 5G
- Samsung Galaxy A07 LTE
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A06 5G
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A35 5G
- Samsung Galaxy A25 5G
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A15 LTE
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A34 5G
- Samsung Galaxy A24 LTE
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10 Plus
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9 Plus
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab A11
- Samsung Galaxy Tab A11 Plus
- Samsung Galaxy Tab Active 5
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
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Samsung Galaxy S26 modelinin Türkiye çıkış fiyatı ile güncel satış fiyatını kıyasladık. Söz konusu modelin üç ayda kaybettiği değer dudak uçuklattı.
Editörün Yorumu
Halihazırda bir Samsung kullanıcısı olarak One UI 9'u merakla beklediğimi söyleyebilirim. Açıkcası One UI 8.5 tam olarak beklentilerimi karşılamadı ve şahsi görüşüm One UI 9 ile birlikte daha büyük yeniliklerin geleceği yönünde. Öte yandan Samsung'un dağıtım konusunda One UI 8.5'teki gibi hızlı davranacağını ve kullanıcılarını üzmeyeceğini düşünüyorum.