Samsung, "Keşke Benim Telefonumda Olsa" Diyeceğiniz Yeni İşlemcisini Tanıttı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bir süredir kendi işlemcilerini geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyordu. Geçtiğimiz yıl 3nm üretim süreciyle yeni bir çip üretmeyi planlayan şirket, yaşadığı verimlilik sorunları nedeniyle projeyi ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak bekleyiş sona erdi. Samsung, merakla beklenen Exynos 2500 işlemcisini nihayet tanıttı.

Şirketin 3nm süreciyle üretilen ilk işlemcisi, pek çok markayı kıskandıracak performans ve verimlilik odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Gelin, Exynos 2500'ün öne çıkan özelliklerine, teknik detaylarına ve ilk olarak hangi modellerde yer alacağına birlikte göz atalım.

Samsung Exynos 2500 Özellikleri

10 çekirdekli yapısıyla dikkat çeken yeni işlemci, 3.3GHz hızında çalışan bir Cortex-X5 performans çekirdeğine, 2.74GHz hızında iki adet Cortex-A725'e, 2.36GHz’de çalışan beş adet Cortex-A725'e ve enerji verimliliği için optimize edilmiş 1.8GHz hızında iki Cortex-A520 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

Yeni Exynos 2500'ün grafik alanında ise AMD’nin RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen dördüncü nesil Xclipse 950 GPU görev yapıyor. Bu GPU, donanımsal ışın izleme desteğiyle mobil oyunlarda daha gerçekçi görseller sunmayı hedefliyor. Yeni işlemci bu donanımlarıyla gerek çoklu çekirdek performansında gerekse yapay zeka işlem gücünde önemli bir performans artışı vadediyor.

Yeni nesil işlemci ayrıca, fan-out wafer-level packaging (FOWLP) teknolojisini kullanarak ince gövdeli cihazlarda daha iyi ısı dağılımı ve güç verimliliği sağlıyor. Bu da özellikle katlanabilir cihazlar için büyük avantaj anlamına geliyor.



Exynos 2500'ün içerisinde entegre bir Exynos 5400 5G modem yer alıyor. Bu modem, 12.1 Gbps’ye kadar indirme hızlarını destekliyor. Üstelik acil durumlar için alçak yörüngeli uydular (LEO) aracılığıyla doğrudan uydu bağlantısı özelliği sayesinde, mobil ağın olmadığı yerlerde bile arama ve mesajlaşma imkânı sunuyor.

Exynos 2500 neler sunuyor?

Çoklu çekirdek performansında %15 artış

Yapay zeka işlemcisi (NPU) tarafında %39 daha yüksek hız

Işın izlemeli oyunlarda %28 daha yüksek kare hızı

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteği

8K 30 FPS ve 4K 120 FPS video kaydı

320 MP'ye kadar kamera desteği ve sıfır deklanşör gecikmesi (Zero Shutter Lag)

Exynos 2500'ün öne çıkan teknik özellikleri

İşlem süreci: 3nm GAA

3nm GAA CPU: 1x Cortex-X5 (3.3GHz), 2x Cortex-A725 (2.74GHz), 5x Cortex-A725 (2.36GHz), 2x Cortex-A520 (1.8GHz)

1x Cortex-X5 (3.3GHz), 2x Cortex-A725 (2.74GHz), 5x Cortex-A725 (2.36GHz), 2x Cortex-A520 (1.8GHz) GPU: Xclipse 950 – 4K/WQUXGA çözünürlük desteği, 120Hz yenileme hızı

Xclipse 950 – 4K/WQUXGA çözünürlük desteği, 120Hz yenileme hızı RAM: LPDDR5X

LPDDR5X Depolama: UFS 4.0

UFS 4.0 Kamera desteği: 320MP (tek sensör), 64MP + 32MP (çift sensör)

320MP (tek sensör), 64MP + 32MP (çift sensör) Video: 8K 30FPS kayıt, 8K 60FPS oynatma

8K 30FPS kayıt, 8K 60FPS oynatma Codec desteği: HEVC, VP9, AV1

HEVC, VP9, AV1 Bağlantı: GNSS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2

GNSS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 Modem: 5G Sub-6GHz (9.64 Gbps), mmWave (12.1 Gbps), LTE Cat.24/22

İlk olarak Galax Z Flip 7'de Kullanılacak

Samsung, yeni nesil işlemcisi Exynos 2500’ü aslında yılın başında piyasaya çıkan Galaxy S25 serisinde kullanmayı planlıyordu. Ancak üretim sürecinde yaşanan verimlilik sorunları nedeniyle işlemci, S25 serisine yetişemedi. Bu sebeple şirket, çipin gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S26 modellerinde kullanılmasına karar verdi.

Öte yandan gelen kulis bilgileri, Exynos 2500’ün sahneye daha erken çıkabileceğini gösteriyor. İddialara göre yeni yonga seti, önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 7 modeline güç verecek. Nitekim, yeni işlemci özellikle katlanabilir telefonlarda dikkat çekici bir enerji verimliliği sağlıyor. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, yeni işlemci ile temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanışabiliriz.

Peki siz yeni Exynos 2500 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...