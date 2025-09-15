Galaxy S26 Serisinin İşlemcisi Belli Oldu: Snapdragon ve A19 Pro'yu Ezip Geçecek

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Telefonun tasarımından kamera özelliklerine kadar birçok detay merak edilirken, son sızıntılar özellikle işlemci ve performans hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı.

Gelen bilgilere göre Galaxy S26 ailesinde 2nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600 kullanılacak. Bu çip, doğrudan Snapdragon 8 Elite ve Apple A19 Pro'ya rakip olacak.

Galaxy S26 Serisi Exynos 2600 İşlemciyle Geliyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 ailesi üç modelden oluşacak. Bunlar sırasıyla Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra olacak. Samsung'un 2nm üretim süreciyle geliştirdiği Exynos 2600 ise bunlarda Pro ve Edge modellerine güç verecek.

Ultra modelinde ise Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 (isim daha farklı olabilir) işlemcisi kullanılacak. Ayrıca Samsung’un bazı bölgelerde çift işlemci stratejisi uygulayabileceği de konuşuluyor. Yani aynı paraya satılan Galaxy S25 modelleri arasında ciddi bir işlemci farkı olacak.

Her iki işlemci de aynı performans, güç tüketimi ve ısı değerleri sunduğunda bu çok kritik bir fark olmayabilir. Ancak performans farklarının olması durumunda bazı kullanıcılar aynı paraya daha kötü bir ürün satın almış olabilir. Elbette ki Samsung bunun olmaması için dikkatli bir biçimde çalışıyor.

Sızıntılar, Samsung'un yeni nesil işlemcisi Exynos 2600'ün, önceki model Exynos 2500'e kıyasla enerji verimliliği ve ısınma kontrolünde kayda değer gelişmeler sunacağını işaret ediyor. Şirketin Heat Pass Block (HPB) olarak adlandırdığı yenilikçi teknolojisi sayesinde işlemcinin çok daha serin çalışması bekleniyor.

Bu özellik, Samsung'un mobil işlemcilerinde yaşanan aşırı ısınma sorunlarına kalıcı bir çözüm sunabilir. Ayrıca sızan Geekbench test sonuçlarına göre, Exynos 2600'ün performansı hem Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite'i hem de iPhone 17 Pro'da kullanılan beklenen Apple A19 Pro'yu geride bırakacak.

Bu gelişmeler, uzun zamandır geri planda olan Exynos serisinin yeniden yarışa dahil olmasını sağlayabilir. Ancak bunların doğrulanmış bilgiler olmadığını hatırlatmakta fayda var. Gerçeğin nasıl olacağını ise telefon çıktıktan sonra göreceğiz.