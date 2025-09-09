Apple'ın En Güçlü Telefonu iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. AirPods Pro 3 ve Apple Watch Series 11 gibi ürünlerin tanıtıldığı lansmanda gecenin yıldıız ise iPhone 17 modelleri oldu. Bunlardan özellikle iPhone 17 Pro, özellikleri, fiyatı ve tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazandı.

iPhone 17 Pro'nun Tasarımı Değişti

Apple, uzun süredir iPhone'ların tasarımının aynı kalması nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Bu geri bildirimleri değerlendiren şirket, iPhone 17 serisiyle birlikte tasarımda ciddi değişikliklere gitti. Özellikle iPhone 17 Pro bu değişimin en çok fark edildiği model oldu.

iPhone 17 Pro seleflerinden farklı bir arka kasa tasarımıyla görüyoruz. Telefonun üst kısmı kalanından tamamen ayrılan bir kamera adasına sahip. Bu ada, boyutları büyümüş gibi duran kamera lenslerine, flaş ışığına ve yıllardır iPhone'larda bulunan artırılmış gerçeklik sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca iPhone 16 gibi önceki modellerde merkezde bulunan Apple logosunun da iPhone 17 Pro ile birlikte aşağı kaydırıldığını ve ortadaki kısmın renginin kasanın kalanından ayrıldığını da görebiliyoruz. Bu değişim pek çok kişiye küçük gelebilir. Ancak iPhone 16 Pro ve iPhone 17 Pro'yu yan yana koyduğunuzda farklı olacağını söyleyebiliriz.

iPhone 17 Pro Özellikleri Neler?

iPhone 17 Pro sadece tasarım değil teknik tarafta da önemli iyileştirmelerle birlikte geliyor.

Güncelleniyor...

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM:

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Fiyatı

iPhone 17 Pro, ABD'de 1099 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu güncel dolar kuruyla yaklaşık 41 bin 250 TL'ye denk geliyor. Vergili satış fiyatının ise 92 bin TL'yi aşması bekleniyor. Ancak bu sadece kabaca yapılmış bir hesap. Resmi Türkiye fiyatı bu akşam Apple'ın internet sitesinde açıklanacak.