Samsung Yeni Serisiyle Bekleyenleri Üzebilir: Yenilikler Ertelendi mi?

Takvimler hızla 2026 yılının ilk aylarına yaklaşırken, teknoloji dünyasının gözü kulağı Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'ya çevrildi. Son günlerde ortaya çıkan iki ayrı sızıntı serinin tüm kilit detaylarını gözler önüne serdi. Ancak ne yazık ki bu bilgiler Samsung hayranlarını bir nebzede olsa üzebilir. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S26 Serisi Hangi Yeni Özelliklerle Birlikte Gelecek?

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı kaynakların aktardıklarına göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarında beklenen işlemci değişikliği dışında çok az sayıda yeniliğe imza atacak. Bu bağlamda cihazların Galaxy S26 serisinden farklı olarak en dikkat çeken özelliği markanın 2nm üretim süreciyle geliştirdiği yeni Exynos 2600 işlemcisi olacak.

Öte yandan analister yeni modellerde kullanılacak işlemcilerin bölgelere göre farklılık göstereceğini ifade ediyor. Buna göre bazı bölgelerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazı ülkelerde ise Samsung Exynos 2600 ile karşılaşmamız mümkün.

İşlemci yeniliğinin yanı sıra ekran boyutu ve batarya tarafında da ufak değişiklikler yaşanacak. İddialara göre standart Galaxy S26'nın ekran boyutu 6.2 inçten 6.3 inçe çıkacak. Benzer şekilde batarya kapasitesi de 4.000 mAh'dan 4.300 mAh'a yükselecek.

Serinin bir diğer modeli S26 Plus ise selefi S25 ile gerek tasarım gerekse de teknik özellikler açısından oldukça benzer bir yapıda olacak. Tek fark cihazın 194 gram ile önceki modelden 4 gram daha ağır olması olacak.

Son olarak Galaxy S26 Ultra'ya da değinelim. Bu modele özel olarak iki temel yenilikle karşılaşacağız. İlk olarak 10 MP'lik telefoto lensin daha büyük bir sensörle değiştirilmesi bekleniyor. Bir diğer değişiklik ise yıllardır eleştirilen şarj hızı desteğinin 45W'den 60W'ye çıkarılması olacak.

Bu yenilikler dışında yeni serinin geçtiğimiz yıl tanıtılan diğer özellikleri taşıması bekleniyor. İşte yaklaşan modellerin muhtemel teknik özellikleri:

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ekran Boyutu/Çözünürlük 6.3" FHD+ 6.7" QHD 6.9" WQHD (3120 x 1440) Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Yenileme Hızı 120Hz 120Hz 120Hz İşlemci SD 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 SD 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 SD 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 RAM 12GB 12GB 12GB Depolama 256 / 512GB 256 / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Ana Kamera 50MP 50MP 200MP Ultra Geniş 12MP 12MP 12MP Telefoto 10MP 10MP 10+ MP Ön Kamera 12MP 12MP 12MP Batarya 4300mAh 4900mAh 5000 mAh Kablolu Şarj 25W 45W 60W Ağırlık (Weight) 164g 194g 218 gram

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni serisinde başka hangi yeni özelliklere yer vermeli? Yorumlarda buluşalım.