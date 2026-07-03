Samsung'dan Türkiye'de de Satılacak Ucuz Akıllı Telefonlar Geliyor!

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A17 4G ve A17 5G'nin devam modelleri için geri sayım başladı. Markanın bu kapsamda Galaxy A18 4G ve A18 5G üzerinde mesai harcadığını söyleyebiliriz. Özellikle bu yılki 5G modeli işlemci tarafında önemli bir değişiklikle karşımıza çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A18 4G ve A18 5G Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Bilindiği gibi Galaxy A17 4G'de MediaTek Helio G99 ve A17 5G'de ise Exynos 1330 işlemcisi karşımıza çıktı. Ancak son raporlara göre Güney Koreli şirket Galaxy A18 5G'de kendi ürettiği işlemcileri kullanmayacak. Bunun yerine telefonda Qualcomm Snapdragon bir işlemcinin yer alması bekleniyor.

Şirketin bu kararının arkasında maliyetleri biraz daha düşürme isteği olduğu söyleniyor. Bununla birlikte söz konusu işlemci değişikliğinin devasa bir performans farkı yaratmayacağı iddia ediliyor. Yani çok yüksek ihtimalle yeni modelde giriş segment bir Snapdragon işlemci mevcut olacak.

Galaxy A18 5G'nin işlemcisine dair bir tahmin yapacak olursak Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2'nin bunun için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yonga seti giriş segmentine hitap ediyor ve halihazırda vivo Y31 gibi modellerde yer alıyor. Oyun performansına baktığımızda ise PUBG Mobile'ı 40 FPS seviyesinde çalıştırdığını görebiliyoruz. Yani giriş sınıfı olmasına rağmen bu gibi oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Bunun dışında Galaxy A18 4G'nin ise selefi gibi MediaTek bir işlemciyle devam edeceği belirtiliyor. 5G sürümüne benzer şekilde bu modelde de hangi yonganın bulunacağını şimdilik bilmiyoruz. Ancak yine de 4G desteğine sahip giriş sınıf bir donanım karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Galaxy A18 4G ve A18 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, Galaxy A17 4G ve Galaxy A17 5G'yi farklı zamanlarda piyasaya sürdü. Bunu biraz daha açarsak telefonun 4G versiyonu geçen yılın eylül ayında, 5G varyantı ise ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Benzer şekilde Galaxy A18 4G ve A18 5G de sırasıyla eylül ve ağustos ayında raflardaki yerini alabilir. Bunun yanında bir önceki nesil ülkemizde satıldığından yeni modellerin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi söz konusu.

Galaxy A18 4G ve A18 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

An itibariyle Galaxy A17 4G'yi ülkemize çeşitli e-ticaret platformlarından 11.499 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Buna karşılık Galaxy A18 5G ise 12.750 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bunları dikkate alarak Galaxy A18 4G ve A18 5G'nin sırasıyla 12.499 TL ve 13.999 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung'un giriş segment akıllı telefonlarını çok seviyorum. Daha önce giriş segment A serisi telefonlarını kullanma şansım oldu. Bu nedenle Galaxy A18 4G ve A18 5G'nin de teknik özellikleriyle ve aynı zamanda fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.