120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 6500 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. iQOO, Z11i'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Ayrıca telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

iQOO Z11i'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Çift SIM: Destekliyor.

Destekliyor. Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Boyut: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm

167,40 x 77,10 x 8,39 mm Ağırlık: 209 gram

iQOO Z11i'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Bu arada iQOO Z11'de 6,83 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut.

iQOO Z11i'nin İşlemcisi Nasıl?

Z11i gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinin vivo Y400, POCO M7, vivo Y39 ve vivo Y31 dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Z11'de ise Snapdragon 7s Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

iQOO Z11i'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO Z11'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yarıdmcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

iQOO Z11i'nin Bataryası Kaç mAh?

iQOO Z11i, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasıın sağlıyor. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada iQOO Z11'de 9.020 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO Z11i Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11i'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11i'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11i'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.299 yuan (8.959 TL)

1.299 yuan (8.959 TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.499 yuan (10.338 TL)

1.499 yuan (10.338 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 1.699 yuan (11.720 TL)

iQOO Z11i'nin 1.299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 8 bin 959 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. iQOO Z11i'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

iQOO Z11i'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.