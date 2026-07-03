Galaxy S26 Ultra'nın Popüler Özelliği Daha Fazla Telefona Geliyor!

Samsung şubat ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 Ultra'da hayalet ekran isimli yeni bir özelliğe yer verdi. Bu teknoloji donanımsal altyapısı sayesinde ekranı belirli açılardan bakıldığında neredeyse görünmez hale getirerek özellikle toplu ortamlarda kullanıcıları meraklı gözlerden koruyordu. Görünüşe göre bu özellik artık daha fazla telefonda kullanılacak.

Hayalet Ekran Özelliği Hangi Samsung Telefonlarında Kullanılacak?

Güvenilir sektör kaynakları önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S27 serisinin tüm modellerinin hayalet ekran özelliğine sahip olacağını iddia etti. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa yeni seride Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra yer alacak. Yani tüm bu telefonlar söz konusu özellikle karşımıza çıkacak.

Hayalet Ekran Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Bu özellik an itibarıyla sadece Galaxy S26 Ultra'da kullanıldığından yorumumuzu bu model özelinde yapabiliriz. Şirket bu cihazın ekranında Flex Magic Pixel isimli bir altyapıyı kullanıyor. Bu sayede telefondaki ekran içerikleri yan açılardan bakıldığında başkaları tarafından görülemiyor.

Örneğin bir toplu taşıma aracındasınız ve birisine mesaj yazmanız gerekiyor. Ancak yanınızda da meraklı bir kişi oturuyor ve sürekli olarak telefonunuza bakıyor. İşte tam da bu noktada Flex Magic Pixel altyapısı sayesinde telefonunuz söz konusu kişi 45 veya 60 derece gibi yan açılardan baktığında ışığı engelliyor ve ekranı neredeyse siyah yani görünmez hale geliyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil. Bu teknoloji sayesinde ekranın tamamı yerine sadece belirli bölümlerini de başkalarından gizleyebilirsiniz. Ayarlardan yapacağınız ufak bir değişiklikle yalnızca bildirim ve mesajları da dışarıya kapatmanız mümkün. Böylece yeni uyarıların belirdiği kısımlar anında görünmez hale gelebiliyor.

Hatta bunu biraz daha basitleştirirsek bu teknolojiyi bir nebze olsun gizlilik özelliğine sahip ekran koruyuculara benzetebiliriz. Bu koruyucularda cihaza karşıdan baktığınızda ekranı görebiliyorsunuz. Ancak yan açılardan baktığınızda ekran içeriğini görmeniz pek mümkün olmuyor. Aradaki tek fark ise Samsung'un bu özelliği ek bir koruyucuya gerek kalmadan donanımsal bir altyapıyla sunması.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle şubat aylarında tanıtmayı tercih ediyor. Bu kapsamda Galaxy S26 ailesi geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Bunu göz önüne aldığımızda Galaxy S27 modellerinin de 2027'nin şubat ayında vitrine çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 Ultra'nın hayalet ekran özelliğini test etme şansım oldu. Gerçekten beklentilerimi aşan bir özellik diyebilirim. Yan açılardan bakıldığında ekran içeriğini neredeyse görünmez hale getirmesi gerçekten çok etkileyiciydi. Eğer bu son sızıntı doğruysa Galaxy S27 serisinin tüm modellerinde bu teknoloji kullanılacak.