Samsung Kullanıcıları Buraya: One UI 8.5 Alacak Modeller Netleşti
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi için resmen geri sayım başladı. İşte güncelleme alacak Galaxy modelleri listesi...
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi alacak modeller netleşti.
- Güncelleme ilk etapta amiral gemilerine, ardından katlanabilir modellere sunulacak.
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller
Güncelleme ilk etapta amiral gemilerine, ardından katlanabilir modellere, tabletlere ve orta segment Galaxy cihazlarına kademeli olarak sunulacak. Galaxy S26 serisinin ise doğrudan kutudan One UI 8.5 ile çıkması bekleniyor. Diğer modellerde ise kullanıcılar, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alıp almayacaklarını merak ediyor. Cihazların tam listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z Katlanabilir Serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE + 5G)
- Galaxy A16 (LTE + 5G)
- Galaxy A06 (LTE + 5G)
- Galaxy A17 (LTE + 5G)
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Galaxy F Serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
