Samsung Android 17 için Geri Sayıma Geçti: Tam Beş Modelde One UI 9 Testleri Başladı!

Samsung yakında One UI 9 güncellemesini kullanıma sunacak. Güney Koreli marka bu kapsamda yeni sürümü uyumlu modellerle test etmeye devam ediyor. Bu kapsamda testler genel beta ve dahili olarak gerçekleştiriliyor. Son gelişmeler toplamda beş model için testlerin başladığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Samsung Hangi Modellerinde One UI 9'u Test Ediyor?

Galaxy A37, Galaxy A26, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Flip 6 ve Galaxy S23 FE için Android 17 tabanlı One UI 9 testleri başladı. Güvenilir kaynaklar, akıllı telefonlar için hazırlanan test yazılımlarını şirketin sunucularında tespit etti. Öte yandan testlerin dahili olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Yani bu gelişme Galaxy S26 ailesiyle yapılan genel beta süreci gibi yorumlanmamalı.

Galaxy A37, A26, Z Fold 6, Flip 6 ve S23 FE İçin One UI 9 Beta Yayınlanacak mı?

Maalesef şu an için Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak beta sürecinin şu anda sadece Galaxy S26 ailesiyle sınırlı olduğunu düşündüğümüzde bu modellerin çok yüksek ihtimalle bir beta yaması almayacağını söylemek mümkün. Bu cihazlar doğrudan kararlı yamayı alacak gibi görünüyor.

Galaxy A37, A26, Z Fold 6, Flip 6 ve S23 FE Kararlı One UI 9 Güncellemesini Alacak mı?

One UI 9 güncellemesinin 22 Temmuz'da Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte çıkış yapması bekleniyor. Yani markanın katlanabilir telefonları bu yeni sürümü çalıştıran ilk modeller olacak. Dağıtım ise bundan hemen sonra başlayacak.

Bu kapsamda Galaxy Z Fold 6, Flip 6 ve S23 FE'nin ağustos ayında güncellemeyi almasını bekleyebiliriz. Öte yandan Galaxy A37 ve A26 için çok yüksek ihtimalle eylül ayına kadar beklememiz gerekebilir.

Editörün Yorumu

Samsung One UI 9 güncellemesi için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bu ayın sonlarına doğru dağıtımı başlatması ve ilk olarak Galaxy S26 gibi en güncel amiral gemisi telefonlarını yeni sürüme geçirmesini bekliyorum. İçerikte de bahsi geçen modellerin ise güncellemeyi ağustos ve eylül aylarında alacağını düşünüyorum.