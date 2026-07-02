Apple'dan iPhone Ultra İçin İddialı Plan! İşte Üretim Hedefi

Apple, eylül ayında düzenlemeyi planladığı etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket etkinlikte yalnızca iPhone 18 serisinin Pro modellerini değil, aynı zamanda iPhone Ultra adını taşıyan ilk katlanabilir akıllı telefonunu da kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yıllardır hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan bu modelin nihayet resmî olarak tanıtılması bekleniyor.

Eylül ayına yalnızca birkaç hafta kaldı. Bu süreçte katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son ortaya atılan iddia ise Apple'ın iPhone Ultra'dan beklentisinin oldukça yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar...

Apple, Kaç Adet iPhone Ultra Üretecek?

Apple'ın üretim ortakları yani tedarik zincirinden gelen bilgilere göre ABD'li teknoloji devi, 2026 yılında 10 milyon adet iPhone Ultra üretmeyi planlıyor. Bu rakam oldukça dikkat çekici çünkü birkaç ay önce ortaya çıkan sızıntılar, 7 ila 8 milyon adetlik bir üretim planına işaret ediyordu. Görünüşe göre Apple'ın iPhone Ultra modeline yönelik beklentileri önemli ölçüde artmış durumda.

Aslına bakacak olursak 10 milyon adet standart bir akıllı telefon için çok yüksek bir üretim rakamı sayılmaz. Ancak söz konusu cihaz katlanabilir bir model olduğunda durum değişiyor. Şirketin bu yılın sonuna kadar toplamda 220 milyondan fazla iPhone üretmesi bekleniyor. Bu rakam hem iPhone 17 ve iPhone 18 serilerini hem iPhone Ultra'yı kapsıyor. Dolayısıyla 10 milyon adetlik üretim toplam iPhone üretiminin yüzde 5'ine bile ulaşmıyor.

Buna rağmen katlanabilir bir akıllı telefon için 10 milyon adet, oldukça yüksek bir sayı. Üstelik küresel çapta yaşanan bellek krizi de göz önüne alındığında bu rakam daha da dikkat çekici hâle geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung, 2019 yılında tanıttığı ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu Galaxy Fold'dan yaklaşık 700 ila 800 bin adet üretmişti.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7'nin satışları da bugüne kadar 10 milyona ulaşamadı. Bu tabloya bakıldığında Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için 10 milyon adetlik üretim planı oldukça iddialı görünüyor. Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonuna güvendiği ve satış beklentisini yüksek tuttuğu anlaşılıyor.

Bu arada 10 milyonun sadece 2026 yılı hedefi olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. 2027'de kaç adet üretim hedeflendiği bilinmiyor.

Apple, Neden Çok iPhone Ultra Üretecek?

Apple'ın yüksek miktarda iPhone Ultra üretmeyi hedeflemesinin arkasındaki en önemli sebep iPhone Ultra modelinin uzun yıllardır bekleniyor olması ve bu nedenle şirketin yoğun talep beklentisi var. Bu doğrultuda Apple'ın özellikle kendi ekosistemine bağlı sadık kullanıcı kitlesine güvendiği belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Bugüne kadar katlanabilir akıllı telefonlar standart akıllı telefonlardan hiçbir zaman daha fazla satmadı. Bu nedenle 10 milyonluk üretim standart bir iPhone modeliyle kıyaslandığında düşük görünse de aslında oldukça normal. Ancak açıkçası söz konusu akıllı telefonun 10 milyon adet satacağını pek düşünmüyorum. En azından 2026 yılı boyunca.

Evet bu telefon yıllardır bekleniyor ve konu Apple olunca her ürün büyük ilgi görüyor. Ancak cihazın 2 bin 500 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor. Bu da ülkemizde 200 bin TL'nin üzerinde bir fiyata denk geliyor. Ülkemizde yüksek döviz kurları ve vergiler nedeniyle zaten ucuz olmayacak ancak yurt dışında da uygun fiyatlı olmayacağını söylesek yanlış olmaz.

En iyi katlanabilir akıllı telefonlardan Galaxy Z Fold 7 ise 2 bin dolar başlangıç fiyatına sahip. Aradaki 500 dolarlık fark ise küçümsenecek bir rakam değil. Bu nedenle iPhone Ultra'nın satış performansından beklentim çok yüksek değil.