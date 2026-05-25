ABD’li Operatörden Büyük Kampanya! Katlanabilir Telefon Bedava Veriliyor (Bize Yok)

Son yıllarda Türkiye’de artan vergiler ve yükselen döviz kurları nedeniyle üst segment bir akıllı telefon satın almak için adeta küçük bir servet ödemek gerekiyor. Bu durum özellikle asgari ücretle veya biraz üzerinde gelir elde eden kullanıcıların yeni bir amiral gemisi telefon almak için biraz tasarruf yapmasını gerektiriyor.

Yurt dışında ise tablo oldukça farklı. Öyle ki bazı telekomünikasyon şirketleri, belirli abonelik taahhütleri karşılığında kullanıcılara ücretsiz şekilde akıllı telefon verebiliyor. Son olarak Verizon da Motorola’nın dikey katlanabilir modeli Razr 70 için benzer bir kampanya başlattı.

Verizon'un Ücretsiz Motorola Razr 70 Kampanyası Nedir?

ABD'li telekom şirketi Verizon, daha önce iPhone 17 Pro ve iPhone 16e için düzenlediği kampanyayı şimdi Motorola Razr 70 için düzenliyor. Bu kampanyaya katılarak söz konusu katlanabilir telefona bedava şekilde sahip olmak mümkün. Bunun içinse sadece iki şart var. İlk yeni müşteri olmak, ikincisi ise sadece firmanın belirlediği paketlere abone olmak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların Verizon’un Unlimited Plus veya Unlimited Ultimate paketlerinden birine abone olması gerekiyor. Sınırsız internet imkânı tanıyan söz konusu paketlerin aylık ücretleri tek hat için sırasıyla 70 dolar ve 85 dolar seviyesinde. Ancak birden fazla hat eklendiğinde fiyatlar kişi başına ciddi şekilde düşüyor. Tabii hat sayısı fark etmeksizin kullanıcılar, 36 aylık taahhüt vermeleri hâlinde Motorola Razr 70 modeline ücretsiz şekilde sahip olabiliyor. Üstelik bir takas şartı olmadığını da söyleyelim. Yani kullanıcı, Motorola telefon karşılığında halihazırda kullandığı telefonu teslim etmiyor.

Normalde 799,99 dolar fiyat etiketiyle satılan katlanabilir telefon için faturaya aylık 22,22 dolar cihaz bedeli yansıtılıyor. Ancak Verizon aynı anda yine 22,22 dolarlık indirim de uyguluyor. Bu doğrultuda kullanıcı, 36 ayın sonunda akıllı telefon için ücret ödememiş oluyor. Yani 36 aylık ödeme süreci tamamlandığında cihazın tüm borcu kapanıyor. Tabii kullanıcıların taahhüt süresi dolmadan aboneliği sonlandırmak istemesi durumunda kalan cihaz ücretini tek seferde ödemesi gerekiyor.

Bu arada Verizon’un kampanyası yalnızca Motorola Razr 70 ile sınırlı değil. Şirket, kampanyaya ek olarak 100 dolarlık bir hediye çeki de sunuyor. Kullanıcılar bu bakiyeyi telefon faturalarını ödemek için ya da aksesuar ve farklı elektronik ürün alışverişlerinde kullanabiliyor.

Verizonn, Neden Motorola Razr 70 Hediye Ediyor?

Verizon’un Motorola Razr 70’i ücretsiz vermesinin nedeni tahmin edebileceğiniz üzere yeni müşteri kazanmak. Amerika Birleşik Devletleri’nde operatörler, kullanıcıları rakip şirketlere kaptırmamak için uzun yıllardır bu tarz kampanyalar düzenliyor. Şirketler özellikle 36 aylık taahhüt şartı koyarak aynı kullanıcıdan uzun süre gelir elde etmeyi hedefliyor.

Ayrıca Verizon telefonu ücretsiz veriyormuş gibi görünse de aslında kullanıcılar üç yıl boyunca operatöre paket için ödeme yapmaya devam ediyor. Şirket de bu süreçte cihaz maliyetini abonelik gelirleriyle karşılayabiliyor.

Motorola Razr 70 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Extreme AMOLED

LTPO Extreme AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Dış Ekran Boyutu: 3,6 inç

3,6 inç Dış Ekran Teknolojisi: LTPS Extreme AMOLED

LTPS Extreme AMOLED Dış Ekran Çözünürlüğü: 1056 x 1066 piksel

1056 x 1066 piksel Dış Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 7450X

MediaTek Dimensity 7450X RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Batarya Kapasitesi: 4.800 mAh

4.800 mAh Kablolu Şarj: 30W

30W Kablosuz Şarj: 15W

15W Yazılım: Android 16

Android 16 Suya Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 188 gram

188 gram Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth

5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth Güvenlik: Yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu, yüz tanıma

Orta-üst segmente konumlanan Motorola Razr 70, 6,9 inç büyüklüğünde LTPO Extreme AMOLED ekranla geliyor. 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunan bu ekran, dikey şekilde katlanabiliyor. Cihaz katlandığında ise dış taraftaki ikinci ekran kullanılabiliyor. Kapakta yer alan ikinci ekran ise 3,6 inç büyüklüğünde. LTPO Extreme AMOLED türündeki bu panel 1056 x 1066 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Hem ana ekran hem de kapak ekranı, yüksek yenileme hızları sayesinde oldukça akıcı bir kullanıma olanak tanıyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7450X işlemcisinden alıyor. İlk kez Motorola Razr 70 modelinde kullanılan bu yonga seti henüz oldukça yeni olduğu için gerçek kullanım ve oyun performansına dair testler bulunmuyor. Fikir vermesi açısından bir önceki model olan Razr 60'ta yer alan Dimensity 7400X işlemcisi; Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile gibi oyunları ortalama 90 FPS, PUBG Mobile’ı ise yaklaşık 60 FPS ile çalıştırabiliyor. Bu nedenle Razr 70 de popüler mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi sorunlar yaşatmadan çalıştırabilir.

Ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren modelin arka tarafında ise 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu kameralar profesyonel fotoğrafçılık seviyesinde olmasa da sosyal medya, günlük kullanım ve video çekimleri için yeterli.

Öte yandan 4.800 mAh bataryaya sahip olan cihaz, normal kullanımda yaklaşık bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Şarj hızı ise kablolu ve kablosuz için sırasıyla 30W ve 15W şeklinde. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkan Motorola Razr 70, güncel yazılım deneyiminin yanı sıra 5G, Wi-Fi 6E, NFC ve Bluetooth gibi modern bağlantı özelliklerini de destekliyor.

Türkiye'de Operatörler Neden Böyle Kampanyalar Yapmıyor?

Peki yurt dışında Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi operatörler ücretsiz telefon kampanyaları yapabiliyorken Türkiye’de Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell neden benzer kampanyalar düzenlemiyor? Bunun en büyük neneni yüksek vergi yükü ve ekonomik koşullar. Türkiye’de akıllı telefonlardan alınan ÖTV, KDV ve diğer ek vergiler nedeniyle cihaz fiyatları zaten oldukça yüksek. Hatta ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan toplam vergi oranı yüzde 100’ü aşıyor. Yani kullanıcılar bir telefon satın alırken aynı cihazdan bir tane de devlete almış oluyor.

Üstelik Türk lirası, maalesef ki ABD doları kadar güçlü bir para birimi değil. Döviz kurlarındaki sert dalgalanmalar nedeniyle operatörler yıllar süren taahhütlerde büyük kur riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü telefonlar yurt dışından ithal edildiği için maliyetler döviz üzerinden hesaplanıyor. Operatörler ise üç yıl gibi uzun zamanlarda bu maliyeti sabit tutmak istemiyor.

Bunun yanında rekabet konusu da var. ABD’de çok sayıda büyük operatör bulunuyor ve şirketler arasında oldukça ciddi bir rekabet yaşanıyor. Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi firmalar kullanıcı kazanabilmek için her yıl milyarlarca dolarlık kampanyalar düzenliyor. Türkiye’de ise pazar daha küçük ve rekabet seviyesi ABD kadar sert değil. Bu nedenle operatörler kullanıcı çekmek için ücretsiz telefon kampanyaları yapma gereği duymuyor.

Editörün Yorumu

Bana sorarsanız Verizon’un Motorola Razr 70 için sunduğu kampanya gerçekten dikkat çekici. ABD'de yaşıyor olsaydım ve katlanabilir telefon almayı planlasaydım bu fırsatı kesinlikle değerlendirirdim. Ancak benim burada asıl dikkat çekmek istediğim nokta, yurt dışında operatörler kullanıcı çekebilmek için ücretsiz telefon, hediye çeki ve ciddi indirimler sunarken Türkiye’de operatörler genellikle daha pahalı tarifeler ve ek ücretlerle gündeme geliyor. Bu durum açıkçası oldukça can sıkıcı. Umarım önümüzdeki yıllarda ülkemizde ekonomik koşullar daha iyi hâle gelir ve kullanıcılar olarak biz de buna benzer kampanyalar görmeye başlarız.