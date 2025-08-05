Galaxy S26 Ultra'nın Kamerası Gece Çekimlerinde Devrim Yaratacak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamerasında büyük bir yenilik olabilir. Sızan bilgilere göre telefon f/1.4 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu değişiklik gece çekimlerinde devrim yaratabilir ve iPhone'la rekabette Samsung'un elini güçlendirebilir.

Samsung Galaxy S26 Ultra, f/1.4 Diyafram ile Geliyor

Sık sık akıllı telefonlarla ilgili sızıntılarıyla gündeme gelen Ice Universe'ın paylaştığı bilgilere göre Samsung, Galaxy S26 Ultra'da yine 200 megapiksel ISOCELL HP2 sensörünü kullanacak. Bu sensör S23 Ultra'dan beri kullanılıyor. Ancak önemli bir fark var. Yeni modelde diyafram açıklığı f/1.4 olacak. Galaxy S25 serisi modelleri arasında en iyi kameraya sahip olan S25 Ultra'da bu değer f/1.7.

Küçük gibi görünen bu fark aslında çok önemli. Daha geniş diyafram sensöre daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Sensöre daha fazla ışık girmesi ise karanlık ortamlarda daha net fotoğraflar çekilmesine, noise olarak da bilinen kumlanmanın azalmasına ve daha doğal gece fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Gece çekimleri Samsung Ultra serisinin rakiplerine göre zayıf kaldığı alanlardan biriydi. Apple bu konuda uzun zamandır pek çok rakibinin önündeyken Google da Pixel serisi sayesinde gece çekimlerine mükemmele yakın işler ortaya çıkarıyordu.

Samsung Galaxy S26 Ultra'da kullanılacak f/1.4 diyafram sadece gece çekimlerini iyileştirmeyecek. Aynı zamanda arka plan bulanıklığını (bokeh) artırır. Bu da portre fotoğraflarının daha profesyonel görünmesini sağlar. Özne arka plandan daha iyi ayrılır. Fotoğraflar daha etkileyici ve sanatsal görünür. Özellikle sosyal medyada içerik üretenler bu özelliği çok sevecek.

Elbette ki sızıntılar her zaman gerçeğe dönüşmeyebiliyor. Bazen bir şirket geliştirme aşamasında farklı fikirleri değerlendiriyor ve sonrasında maliyet gibi gerekçelerle vazgeçiyor. Samsung Galaxy S26 Ultra'nın f/1.4 diyaframlı bir sensörle gelecek olması da bundan kaynaklı olabilir. Galaxy S26 serisi 2026'nın başında tanıtılacak. Cevaplarımızı ancak o zaman alabileceğiz.