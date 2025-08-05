iPhone 17'nin Değer Kaybı Galaxy S26'dan Fazla Olabilir

İnsanlar yeni bir telefon satın alırken pek çok faktörü göz önünde bulunduruyor. İşlemci, pil ömrü ve kamera performansı genellikle pek çok kişinin önceliği olurken, Türkiye gibi zorlu ekonomilerde ikinci el değer kaybının ne kadar olacağı gibi değişkenler de göz ardı edilmiyor. Bu doğrultuda ülkemizde pek çok kişi daha az değer kaybına uğradığı için iPhone tercih ediyor. Ancak uzmanlar, Samsung Galaxy S26'nın iPhone 17'ye kıyasla daha az değer kaybedeceğini öngörüyor.

Galaxy S26, İkinci Elde iPhone'lardan Daha Az Değer Kaybedecek

Uzun zamandır pek çok alanda Android'in önünde olan iPhone'lar, ikinci el piyasasında da oldukça rağbet görüyor. Bu durum iPhone'ların daha az değer kaybetmesine yol açarken, insanlar da satın alma kararlarını verirken bu değer kaybı faktörünü göz önünde bulunduruyor.

Sonuçta kim 50 bin TL'ye aldığı bir telefonu iki sene sonra 35 bin TL'ye satmak ve üzerine biraz daha para ekleyip yeni telefon almak istemez ki. Ancak SellCell'in yeni verilerine göre iPhone 17 serisi ve Galaxy S26 serisi ile birlikte bu durum değişiyor. iPhone'ların son yıllarda giderek daha fazla değer kaybetmesinin ardından liderliğin 2026'da el değiştirmesi bekleniyor.

iPhone'ların Değer Kaybı Artıyor

Apple'ın iPhone modelleri her zaman ikinci el pazarında lider olmuştu. Ancak son veriler durumun değiştiğini gösteriyor. iPhone'ların dokuz aylık değer kaybı oranları aşağıda. Bu rakamlar iPhone'ların eskisinden daha hızlı değer kaybettiği ortada. Özellikle son modellerde kayıp oranı belirgin şekilde artmış durumda.

iPhone 12: %25.2

iPhone 15: %34.3

iPhone 16: %34.7

Samsung Arayı Kapatıyor

Samsung Galaxy S serisi değer koruma konusunda iyileşme gösteriyor. Hala iPhone'lardan yüksek olsa da düşüş trendi umut verici. Samsung sadece amiral gemilerinde değil, katlanabilir telefonlarında da benzer iyileşme kaydediyor. Beş aylık değer kaybı oranları şöyle:

Galaxy S22: %51.9

Galaxy S24: %47.3

Galaxy S25: %46.6

Türkiye'de telefon fiyatları sürekli artarken, ikinci el değeri daha da önem kazanıyor. Kullanıcılar artık sadece ilk alım fiyatına değil, satarken ne kadar kaybedeceğine de bakıyor. Eğer Galaxy S26 gerçekten iPhone 17'den daha iyi değer korursa Samsung tercih eden kullanıcı sayısı artabilir, ikinci el telefon pazarı yeniden şekillenebilir ve telefon değiştirme maliyeti Samsung kullanıcıları için düşebilir.