Samsung Galaxy S24'ten Hüsrana Uğratan Güncelleme

Samsung, 455MB boyutundaki yeni firmware sürümünü yayınladı ama Galaxy S24 kullanıcıları bu güncellemeden pek memnun olmadı. Sebebi güncellemeyle alakalı değildi. Zira kullanıcılar büyük bir heyecanla bekledikleri One UI 7 güncellemesini almak istiyor.

Söz konusu güncelleme ilk olarak Güney Kore'de dağıtıma sunuldu ve diğer bölgelere de kısa süre içinde yayılacak. Ancak belirttiğimiz gibi bu güncelleme halen One UI 6.1.1 ve Android 14 tabanlı ve yalnızca güvenlik açıklarını kapatmaya yarıyor.

Samsung'un Şubat 2025 güvenlik bültenine göre, üç yüksek seviyede güvenlik açığı giderildi. Güncellemede önemli bir yeni özellik veya hata düzeltmesi yer almıyor.

Samsung, Güncellemeleri Geciktirdi

Samsung, son yıllarda Android güncellemelerini hızlı sunmasıyla öne çıkıyordu. Ancak bu kez Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini geciktirdi ve kullanıcıların tepki göstermesine yol açtı.

Samsung, One UI 7'nin halka açık beta sürecine Aralık 2024'te başladı. Ancak Google, Android 15'i çok daha önce Pixel cihazlarına sunmuştu.

Buradaki tepkilerin ana nedeni ise Galaxy S24 serisinin Samsung'un amiral gemisi serilerinden olmasına rağmen halen büyük güncellemeyi almıyor olması.

One UI 7 Ne Zaman Çıkacak?

Şubat 2025'e gelmiş olmamıza rağmen Galaxy S24 için kararlı sürüm henüz yayınlanmadı. Samsung tüm büyük değişikliklerini One UI 7 ile sunmaya hazırlanıyor fakat kimse gecikmeden memnun değil. Samsung'un amiral gemisi cihazına öncelik vermesi beklenirken bu gecikme hayal kırıklığına neden oluyor.

Şirket, One UI 7 için dördüncü beta sürümünü yayınladı. Bu sürümün son beta olması ve kararlı sürümün yakın zamanda aktarılması bekleniyor.