200 MP Kameralı Galaxy S27 Ultra Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çeekbilecek. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede telefon yüksek performans sunacak.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 5x optik yakınlaştırma

5x optik yakınlaştırma Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.3 inç büyüklüğünde ISOCELL HP6 sensör bulunacak. Bu sensör sayesinde düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Periskop telefoto kamera ise 5x optik yakınalştırma yapılabilmesini sağlayacak. Cihazda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da yer alacak. Ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S26 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonu 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120hz yenileme hızı ve 2600 nit civarı parlaklık sunabilir. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

2600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy S26 Ultra'da 6,9 inç ekran boyutu, 1440 x 3120 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık mevcut.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından geliştirilecek bu işlemci henüz tanıtılmadı. Sekiz çekirdeğe sahip olması beklenen işlemci, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak.

Galaxy S26 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Buna göre yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy S27 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni amiral gemisinin özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra da Türkiye'de satışa sunulacaktır. Galaxy S27 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 109 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S27 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 120 bin TL civarı fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy S27 Ultra'nın işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.