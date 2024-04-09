Uygun Fiyatlı Galaxy Watch FE'nin Piyasaya Farklı Bir İsimle Sürüleceği Ortaya Çıktı!

Samsung'un bu yılın ilerleyen zamanlarında Galaxy Watch 7 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy Watch FE modelinin de geliştirildiği söylentileri dolaşıyordu. Fakat sızdırılan son bilgilere göre modelin ismi bu olmayabilir.

Gazeteci Max Jambor, X platformunda Galaxy Watch FE modelinin geliştirildiğini iddia etti. Ancak, bir takipçisine cevap vererek Galaxy Watch FE olarak adlandırılmadığını doğruladı. Jambor'a bu paylaşımı sorulduğunda ise Galaxy Watch 4'ün (2024) aslında FE modeli olduğunu ancak FE ismiyle piyasaya sunulmayacağını açıkladı.

Galaxy Watch 4'ün Fiyatı Ne Olacak?

Galaxy Watch FE'ye dair bilgiler ilk olarak Android Headlines'tan duyulmuştu. Bir ürünün FE olarak ifade edilmesi de genellikle Samsung'un özellikler ve fiyatlandırma açısından daha alt segment olduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle sözde Galaxy Watch 4'ün, Galaxy Watch 6 ve 7'ye kıyasla daha ucuz bir Galaxy Watch olacağı bekleniyor. Her türlü Galaxy Watch 4'ün (2024) gerçekten de bütçe dostu bir Wear OS akıllı saat olabileceği düşünülüyor.

Orijinal Watch 4, 2021'de piyasaya sürüldü ve yazılımı Samsung'un Tizen'i yerine Wear OS 3'tü. 2024 modelinin maliyetlerini düşük tutmak için sadece aşamalı değişikliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.