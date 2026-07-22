Toyota MR2 Sonunda Geri Dönüyor!

Toyota son dönemde diğer otomobil üreticilerinin aksine spor otomobillere yönelmiş durumda. Supra, GR Yaris ve GR Corolla gibi modellerle otomobilseverleri mutlu eden Japon üretici, yeni modellerin de sinyalini vermişti. İkonik Celica ve MR2 modellerinin geri döneceği konuşulurken, ortaya çıkan yeni görüntü bizleri bir kez daha heyecanlandırdı.

Toyota MR2 Geri Mi Dönüyor?

Toyota uzun zamandır yeni nesil MR2'nin sinyallerini veriyordu. Son olarak GR Yaris M Concept ile ortadan motorlu bir konsept WRC otomobili tanıtan şirket herkesi heyecanlandırmayı başarmıştı. Fuji Speedway'de turlarken görüntülenen prototip ise bu heyecanı başka bir boyuta taşımış durumda.

X (eski Twitter) kullanıcısı @You_SuiKoyoAZ tarafından paylaşılan fotoğraflar ve kısa videoda esrarengiz bir Toyota'nın turladığıı görülüyor. İlk bakışta bir GR Yaris gibi görünen bu araç, kapılarının arkasında yer alan geniş havalandırma kanalları ve belirgin çamurlukları ile hatchback modelden ayrılıyor.

Farları ve arka aydınlatma elemanlarını Yaris'ten alan prototip kompakt coupe formlarına sahip. Özellikle aracın arka çamurluğunun önündeki geniş hava girişleri, ortadan motora sahip bir model olduğunu kanıtlıyor. Arka bölümde yer alan büyük spoyler ise aracın performansının ne kadar üst düzey olabileceğini ortaya koyuyor.

Yeni Toyota MR2 Hangi Motora Sahip Olacak?

Toyota henüz resmi olarak açıklamış olmasa da ortadan motorlu bu araç büyük bir olaslıkla yeni nesil MR2 olarak karşımıza çıkacak. Prototip modelin yeni nesil Celica olabileceği de konuşuluyor olsa da ortadan motorlu olması nedeniyle bizler bahsimizi MR2'den yana oynuyoruz. Yeni modelin kaputunun altına geçtiğimizde GR Yaris ve GR Corolla'da kullanılan 1,6 litrelik 3 silindirli motoru göremeyeceğiz.

Toyota yeni ortadan motorlu spor otomobilinde Concept M'de de kullanılan 4 silindirli 2,0 litrelik turbo beslemeli motora yer verecek. 400 beygir güce sahip olan bu motorun gücünü diğer Toyota modellerinde olduğu gibi dört tekerleğe birden aktarması bekleniyor. Bu durum önceki MR2 modellerinin arkadan itişli yapısına ters olsa da performans açısından kabul edilebilir bir durum.

Yeni Nesil Toyota MR2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz ismi bile belli olmayan bir model için tanıtım tarihi söylemek oldukça zor. Ancak aracın pist testlerine başladığını hesaba katarsak Toyota'dan yakın zamanda bir hamle görebiliriz. Japon üretici ikonik modelinin yeni neslini tanıtmadan önce muhtemelen çok teaser kampanyası yapacaktır. Yeni MR2'yi önümüzdeki dönemde kamuflajlı şekilde görebiliriz. Hatta yeni model kamuflajlı olarak WRC'de de sahne alabilir.

Editörün Yorumu

Toyota son dönemde birçok markanın aksine spor otomobillere büyük yatırımlar yapıyor. Açıkçası Toyota'nın bu hamlesi bir otomobilsever olarak beni oldukça mutlu ediyor. Supra, GR Yaris ve GR Corolla tek başına beni mutlu etmeye yeterken Japon üreticiden MR2 ve Celica hamleleri bekleniyor. Muhtemelen MR2 olarak adlandırılacak bu ortadan motorlu spor otomobil umarım diğer otomobil üreticilerinin de ufkunu açar.