WhatsApp'a Yeni Özellikler Geldi! Büyük Kolaylık Sağlıyor

Yeni özellikler sunarak daha iyi bir deneyim elde edilmesini amaçlayan WhatsApp, heyecan verici bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda anlık mesajlaşma uygulamasına altı farklı özelliğin eklendiği belirtildi. Bunlar arasında PDF dosyasını indirmeden açıp düzenlemek de yer alıyor. Bu özellik, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

WhatsApp'a Hangi Özellikler Geldi?

iPad'den WhatsApp 'a kaydolma

'a kaydolma CarPlay ve Android Auto yenilendi.

WhatsApp'ta PDF'leri indirmeden açıp düzenleme

Apple Music veya Spotify'da müzikleri WhatsApp Durumu'nda paylaşma

iPad'den WhatsApp'a Kaydolma

Uzun bir süredir WhatsApp'ın iPad uygulaması bulunmuyordu. Bu sebepten dolayı kullanıcılar, iPad'de anlık mesajlaşma hizmetini kullanabilmek için WhatsApp Web'i kullanmak zorunda kalıyordu. Geçtiğimiz yıl WhatsApp'ın iPad sürümü resmî olarak yayınlandı. Kısa süre önce ise önemli bir yenilik duyuruldu. Kullanıcılar artık telefonlarına bağlamaya gerek kalmadan doğrudan iPad üzerinden bir WhatsApp hesabı oluşturabiliyor.

CarPlay ve Android Auto Yenilendi

CarPlay ve Android Auto üzerinden artık mesajları dinleyebilir ve yanıtlayabilir, arama yapabilir, arama geçmişinizi görebilir ve hatta favorilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Tüm bunları doğrudan otomobilinizin ekranından ve eller serbest olarak yapabilirsiniz. Bu arada Android Auto ve CarPlay, telefonunuzu aracınızın ekranına yansıtan ve sürüş esnasında güvenli şekilde telefon özelliklerini kullanmanızı sağlayan hizmetlerdir.

WhatsApp'ta PDF'leri İndirmeden Açıp Düzenleme

Anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen PDF dosyasını düzenlemek için üçüncü taraf bir PDF uygulaması gerekiyordu. Kısa süre önce duyurulan yeni özellik sayesinde artık PDF dosyalarını doğrudan WhatsApp üzerinden açabilmek ve düzenleyebilmek mümkün hâle geldi. Örneğin PDF dosyasında yer alan metinleri vurgulayabilir ve açıklama ekleyebilirsiniz.

WhatsApp üzerinden PDF dosyalarını indirmeye de gerek kalmadı. İndirmeden söz konusu işlemler kolayca yapılabiliyor. Adobe Acrobat tarafından desteklenen bu özelliğin web tarayıcısı ve masaüstünde kullanılabildiğini belirtelim. Söz konusu özelliğin mobil uygulamalara ne zaman geleceği ise belli değil.

Apple Music veya Spotify'da Müzikleri WhatsApp Durumu'nda Paylaşma

En popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Apple Music veya Spotify'da dinlediğiniz bir müziği WhatsApp Durumu'nda kolayca paylaşabilirsiniz. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bu özellik sayesinde WhatsApp'ta bulunan arkadaşlarınız o an hangi şarkıyı dinlediğinizi görebilir.

WhatsApp'ın Yeni Özellikleri Herkese Sunuldu mu?

Yeni özellikler kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Yani şu an için bu yenilikler kullanıcıların yalnızca bir kısmı tarafından kullanılabiliyor. Eğer özelliklere henüz erişemiyorsanız endişelenmeyin. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar bu özelliklere erişebilecek. Bu arada uygulamanın güncel olduğundan emin olun. Bunun için Appstore veya Play Store üzerinden WhatsApp sayfasını ziyaret edin ve güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basın.

Editörün Yorumu

WhatsApp'a gelen yeni özelliklerin oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar arasında özellikle PDF'leri indirmeden açıp düzenlemek dikkatimi çekti. Bu özellik sayesinde artık ekstra bir uygulamaya ihtiyaç duymadan PDF dosyasını açıp düzenlemek mümkün hâle geldi. Bunun için dosyayı indirmeye de gerek yok. Öte yandan Apple Music veya Spotify'da müziğin direkt olarak WhatsApp Durumu üzerinden paylaşılabilmesi de önemli bir avantaj sağlayacak.