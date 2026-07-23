Samsung, Çevreyi Gören ve Çeviri Yapabilen Akıllı Gözlük Tanıttı

Samsung, akıllı gözlük modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok ürünü sergileyen şirket, bunların arasında Google'ın Android XR ve Gemini sistemlerinden güç alan yeni akıllı gözlüğüne de yer verdi. Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan cihaz için Gentle Monster ve Warby Parker gibi markalarla iş birliği yapıldı.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Samsung'un akıllı gözlüğünün iki sürümü var. Bunlardan ilki olan Gentle Monster sürümü, ince siyah çerçeveli. Warby Parker versiyonunda da çok fazla fark yok ama kaş hizası yukarı doğru hafif eğimli bir kahverengi seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Dışarıdan bakıldığında bunun bir akıllı gözlük olduğunu anlamak en azından ilk bakışta zor. Sadece sapla birleşim kısmına odaklanacak olursanız fark edebiliyorsunuz. Zaten şu an piyasada mevcut olan akıllı gözlüklerin büyük bir kısmında bu sadelik tercih ediliyor. Görünüşe göre Samsung'un gözlüğü de bunlardan biri.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon AR1 Gen 1

Snapdragon AR1 Gen 1 İşletim Sistemi: Google Android XR

Google Android XR Yapay Zeka Entegrasyonu: Google Gemini

Google Gemini Pil Ömrü: Tek şarjla 9 saate kadar kullanım

Tek şarjla 9 saate kadar kullanım Şarj Kutusu Kapasitesi: 7 tam şarj desteği

7 tam şarj desteği Kamera: Görsel bağlam sağlayan ve çevreyi analiz eden dahili kamera

Görsel bağlam sağlayan ve çevreyi analiz eden dahili kamera Kontrol Yöntemleri: Sesli komutlar, dokunmatik yüzey ve hareket bazlı kontroller

Sesli komutlar, dokunmatik yüzey ve hareket bazlı kontroller Diğer Özellikler: Beyaz tahtadaki metni tarayıp notlar uygulamasına kaydetme, gerçek zamanlı çeviri, konum tabanlı yönlendirme ve navigasyon, görüntülü görüşme sırasında bakılan yönü paylaşma, gelen mesajları özetleme ve sesli okuma

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Akıllı gözlük için Qualcomm'un hafif ve günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler için özel olarak tasarlamış olduğu Snapdragon AR1 Gen 1 tercih edildi. Bunun en büyük avantajı elbette pil ömrü. Öyle ki Samsung'un akıllı gözlüğü, tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi elde etmenize olanak tanıyor. Şarj kutusu da tam 7 kez şarj etmenizi mümkün kılıyor.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Gelişmiş Özellikleri Neler?

Cihaz bir kamera ile beraber geliyor. Bu kameranın en önemli amaçlarından biri, yapay zekanın çevreyi görmesini ve analiz etmesini sağlamak. Google'ın kendi yapay zeka modeli Gemini'ın kullanıldığı akıllı gözlük, beyaz tahtadaki metni tarayıp metinleri Notlar uygulamasında düzenleme ve gerçek zamanlı çeviri özellikleri sunuyor. Öte yandan konum tabanlı navigasyon, yapay zeka ile mesaj özetleme gibi işlevleri de bulunuyor.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde bu akıllı gözlüğü sadece tanıttı. Henüz piyasaya sürülmedi ama bu sonbaharda piyasaya sürülmesi yönünde planları var. Bu arada sadece bu modellerle sınırlı kalınmayacak. Gelecek yıl daha gelişmiş ve ekranlı versiyonlar da piyasaya sürülecek.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung şu an giyilebilir cihaz konusunda Türkiye'de aktif faaliyet yürüten markalar arasında. Belki ilk başta Türkiye'ye getirilmeyebilir ama Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerde olduğu gibi piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ithalatçı garantili olarak satışa sunulabilir.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un bu akıllı gözlükleri doğrudan Ray-Ban Meta akıllı gözlüklere rakip. Rakibinin akıllı gözlükleri ise şu an Türkiye'de 17 bin TL'den başlayan fiyata satılıyor. Bunu göz önüne alacak olursak Samsung'un akıllı gözlüğünün de 17-20 bin TL civarında bir fiyatla satılabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un akıllı gözlüğünün Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerle rekabet edebilecek seviyede akıllı gözlükler olacağını düşünüyorum. Evet, şu an pazarda hâkim konumda sayılır ama Samsung ile Google'ın el ele verip geliştirdiği bu gözlüklere karşı ciddi avantajları var.

Takdir edersiniz ki Meta'nın en büyük eksikliği, Google ya da Apple gibi büyük bir ekosisteme sahip olmaması. Ama Samsung'un akıllı gözlüğü, Android ekosistemi ile destekleniyor. Öte yandan pil ömrü de oldukça uzun. Yeni gözlüklerin bunun gibi daha birçok artısı bulunuyor. O yüzden sadece eşit şekilde ilerlemeyeceklerini, Samsung'un modelinin rakibini geçebileceğini düşünüyorum.