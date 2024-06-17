Apple Watch Ultra 2 Rakibi: Galaxy Watch Ultra'nın Fiyatı Cep Yakacak

Samsung'un 10 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkması beklenen Galaxy Watch Ultra için geri sayım başladı. Tasarımı ve teknik özellikleriyle Apple Watch Ultra 2 modeline rakip olması beklenen yeni akıllı saatin fiyat etiketi ve bazı teknik detayları belli oldu.

Samsung Galaxy Watch Ultra Fiyatı Ortaya Çıktı

Galaxy Watch Ultra'nın 47 mm'lik tek bir boyutla kullanıcılara sunulacağı gelen bilgiler arasında. Saatin satış fiyatının ise 700 ila 710 dolar arasında değişeceği iddia ediliyor. Bunun yanında Apple Watch Ultra 2'nin 800 dolarlık fiyatını göz önüne aldığımızda 100 dolar daha ucuza satılacağını söyleyebiliriz.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı saat 590 mAh'lik bir bataryadan beslenecek. Ayrıca, titanyum kasa ve 3000 nite kadar parlaklık sunan safir kristal cam ekranla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Son olarak saatin 10 ATM su basıncına dayandığı ve IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.