Samsung'un Yok Edilemez Telefonu Galaxy XCover Pro 7/8'in Özellikleri Ortaya Çıktı!

Akıllı telefonların giderek daha hassas ve kırılgan hale geldiği günümüzde Doogee ve Ulefone gibi üreticiler, sağlamlığıyla öne çıkan "rugged" modellerle dikkatleri üzerine çekiyor. Her türlü koşula dayanabilen bu telefonlar; dev batarya, gece görüş kamerası ve uydu bağlantısı gibi özellikler sayesinde niş bir kitle tarafından tercih ediliyor.

Eğer siz de bu niş kitlenin bir parçası olmak istiyor ama Doogee ve Ulefone gibi nispeten az duyulmuş markaların ürünlerine mesafeli yakkaşıyorsanız belki de Samsung'a güvenebilirsiniz. Bir süredir dayanıklı telefon pazarını ihmal eden şirket, yeni XCover Pro modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy XCover Pro 7/8 Özellikleri Neler?

Samsung, dayanıklılığı ile öne çıkan Galaxy XCover ailesine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Şirketin bir süredir yeni bir model üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak Geekbench'te ortaya çıkan son bilgiler, bu merakla beklenen telefonun özelliklerini ortaya çıkardı.

Buna göre Samsung galaxy XCover Pro 7 ya da XCover Pro 8 olarak adlandırılacak telefon, 4.265 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek. Ulefone ve Doogee'nin modellerinde 20.000 mAh gibi batarya kapasitelerinin standartlaştığını düşünürsek, bu pek çok kullanıcı için biraz "az" bir kapasite.

Neyse ki yeni Samsung Galaxy XCover Pro, rakiplerine batarya yarışında verdiği puanı işlemcide geri alıyor. Pek çok dayanıklı (rugged) telefonun aksine XCover Pro 7/8, Snapdragon 7s Gen 3 gibi orta sınıf bir işlemci ile geliyor. Söz konusu CPU daha önce Redmi Note 14 Pro+ ve Nothing Phone (3a) gibi cihazlarda karşımıza çıkmıştı.

Adreno 810 grafik işlem biriminin eşlik ettiği cihazın RAM kapasitesi ise 6 GB olacak. Elbette ki bu kapasitenin sanal RAM ile artırılabilir olması bekleniyor. Ne yazık ki teknik olarak telefonla ilgili bildiğimiz şeyler şimdilik bunlarla sınırlı.

Ancak dayanıklı olmasından yola çıkarak aşırı soğuk, sıcak, su altı, bir dağın tepesi ya da her türlü endüstriyel ortamda sağlam kalacak dayanıklılığa sahip olacağını söyleyebiliriz. Kalan bilgiler için ise başka sızıntıları ve şirketin bu yaz yapması beklenen duyuruyu beklemekten başka şansımız yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz sağlamlığı ile öne çıkan bir telefon alacak olsanız Samsung'un Galaxy XCover Pro 7/8 modeli gibi ölçülü olmasıyla öne çıkan bir telefon mu alırdınız yoksa Doogee ve Ulefone'un modelleri gibi gece görüş kamerası, 20.000 mAh batarya ve "ışınlanma teknolojisi" gibi aşırı özelliklere sahip cihazları mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.