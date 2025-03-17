One UI 7 Beta 5 ile S25'in O Özelliği "Eski" Galaxy Modellerine Geldi

Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunduğu One UI 7'yi diğer Galaxy modellerine de getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, bir süre önce Galaxy S24 serisi ve birkaç cihazda beta testlerine başladı. Ancak bazı özelliklerin S25'lerle sınırlı kalması ve nispeten "eski" modellerde olmaması kullanıcıları kızdırdı.

Neyse ki Samsung bu konuya el attı ve güncel beta sürümleriyle yeni özellikleri eski telefonlara kazandırmayı başardı. Bunun son örneği ise One UI 7 beta 5 güncellemesiyle Samsung Galaxy S24 serisi kullanıcılarına sunulan "Log Video" çekme özelliği oldu. Tam sürümünün Nisan ayında çıkması beklenirken, beta kullanıcıları bu ve benzer özellikleri test etmeye şimdiden başladı.

Samsung, One UI 7'nin Beta 5 G

üncellemesini Galaxy S24 Serisi için Yayınladı

Samsung, Galaxy S24 serisi kullanıcıları için Android 15 tabanlı One UI 7'nin beta 5 sürümünü yayınladı. Güncellemeyi yapab Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra kullanıcıları, pek çok hata düzeltmesi ve yebi özellikler kazandı. Söz konusu özelliklerden biri de daha önce S25'lerde gördüğümüz Log Video seçeneği oldu.

Aslında bu özellik beta 4 ile S24 Ultra kullanıcılarına sunulmuş ve sadece onlarla sınırlı kalacağı düşünülmüştü. Görünüşe göre Samsung, teknik engelleri aşmanın bir yolunu bulmuş. Bilmeyenler için Log Video, özellikle daha profesyonel video çekmek isteyen kullanıcıları ilgilendiren bir özellik.

Bu mod, videonun daha fazla renk ve detay bilgisini kaydeder. Böylelikle sonradan renk düzenleme (color grading) yaparken daha esnek ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir. Log Video özellikle yüksek dinamik aralığa yani HDR'a sahip sahnelerde daha iyi sonuçlar verir. Bu özellik iPhone'larda ise ProRes olarak bilinir.

Elbette ki her kullancıya hitap etmese de sadece en yeni modellerle sınırlı olan bir özelliğin eski Galaxy modellerinde kullanııma sunulması oldukça hoş. Bu noktada tek temennimiz bunun Galaxy S23 gibi eski amiral gemisi modellerde ve en azından birkaç orta sınıf modelde de kullanıma sunulması. Elbette ki One UI 7 beta 5 ile gelen tek değişiklik bu değil.

Samsung'un güncelleme notlarına göre Android 15 tabanlı One UI 7 beta 5 güncellemesi, kullanıcıların telefonlarında şunları yapıyor:

Now Bar denetleyicisindeki aralıklı olarak ortaya çıkan görüntü hatası giderildi.

Kilit ekranı bildirim ayarlarında yaşanan hata düzeltildi.

Widget Ayarları ekranında simgelerin küçük görünmesi sorunu çözüldü.

Widget şeffaflığı ayarlandıktan sonra meydana gelen aralıklı bulanıklık sorunları giderildi.

Yazı tipi ve resimlerin kısmen çakışması sorunları düzeltildi.

Hızlı işlem menüsündeki boşluk ayarları iyileştirildi.

Galeri düzenleme düğmesinin zaman zaman çalışmama sorunu giderildi.

Bildirim Geçmişi işlevinde yaşanan hata düzeltildi.

Medya oynatma sırasında bildirimlerin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi iyileştirildi.

Diğer birçok alanda iyileştirmeler yapıldı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, oldukça geciken One UI 7'de sunduğu özelliklerle hatasını telafi etmeyi başardı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.