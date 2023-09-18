Galaxy Z Flip 5 Artık Daha Özel: Yeni FlipSuit Kartlar Eklendi!

Samsung yakın zamanda FlipSuit Case'i tanıttı. FlipSuit Case LEO LUNATIC ile iş birliği yapılarak tasarlanan özel NFC bir kılıf.

FlipSuit Case, şeffaf bir kılıf olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak, LEO LUNATIC tarafından tasarlanan özel tasarım kartlar kılıfa takıldığında, kılıfın dış yüzeyi anında canlanıyor.

Bu kartların dokusunu sadece tutuş noktasında değil, aynı zamanda telefonun ekran yüzeyinde de görebilir olmak, kişiselleştirmeyi farklı bir boyuta taşıyor.

NFC Kılıfa Özel Yeni Kart Tasarımları Eklendi

Artık Samsung'un web sitesinde, Galaxy Z Flip 5'in FlipSuit kılıfları için birkaç yeni etkileşimli kart mevcut. Her yeni kartın maliyeti 14,99 dolar.

Yeni eklenenlerin tam listesi şunları içerir:

Tatlı Çörek

Kare

Vurmak

Pizza

Puantiye

Keith Haring Müzik

Keith Haring İnsanlar

Gülen Yüz

Gülen Metin

SKZOO CD'si

SKZOO Çerçeve

Bu arada FlipSuit kasasının fiyatı 59,99 dolardır FlipSuit kılıfıyla birlikte 44,99 $ fiyatla bir "Artist Koleksiyonu'da" yakında satışa sunulacak.

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