Galaxy Z Flip 5 Artık Daha Özel: Yeni FlipSuit Kartlar Eklendi!
Samsung daha önce NFC özellikli FlipSuit kartlarını tanıtmıştı. Şimdi bu kartlara yenileri eklendi. İşte yeni tasarımlar ve fiyatları!
Samsung yakın zamanda FlipSuit Case'i tanıttı. FlipSuit Case LEO LUNATIC ile iş birliği yapılarak tasarlanan özel NFC bir kılıf.
FlipSuit Case, şeffaf bir kılıf olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak, LEO LUNATIC tarafından tasarlanan özel tasarım kartlar kılıfa takıldığında, kılıfın dış yüzeyi anında canlanıyor.
Bu kartların dokusunu sadece tutuş noktasında değil, aynı zamanda telefonun ekran yüzeyinde de görebilir olmak, kişiselleştirmeyi farklı bir boyuta taşıyor.
NFC Kılıfa Özel Yeni Kart Tasarımları Eklendi
Artık Samsung'un web sitesinde, Galaxy Z Flip 5'in FlipSuit kılıfları için birkaç yeni etkileşimli kart mevcut. Her yeni kartın maliyeti 14,99 dolar.
Yeni eklenenlerin tam listesi şunları içerir:
- Tatlı Çörek
- Kare
- Vurmak
- Pizza
- Puantiye
- Keith Haring Müzik
- Keith Haring İnsanlar
- Gülen Yüz
- Gülen Metin
- SKZOO CD'si
- SKZOO Çerçeve
Bu arada FlipSuit kasasının fiyatı 59,99 dolardır FlipSuit kılıfıyla birlikte 44,99 $ fiyatla bir "Artist Koleksiyonu'da" yakında satışa sunulacak.
Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri ve Fiyatı
Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yapılan tanıtımla beraber Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Samsung marka yeni katlanabilir akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu yazıda Galaxy Z Flip 5'e dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
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