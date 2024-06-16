Galaxy Z Flip 6'nın Özellikleri Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon pazarında çalışmalarını sürdüren Samsung'un önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Z Flip 6 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fiyatı belli olan akıllı telefonun teknik özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala ortaya çıktı. İşte Galaxy Z Flip 6 teknik özellikleri ve tanıtım tarihi!

Galaxy Z Flip 6 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smartprix, yaklaşan Galaxy Z Flip 6 modelinin resmi sayfası aracılığıyla teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefonda Full HD+ (2.640 x 1.080 piksel) çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik Dinamik AMOLED 2X bir ana ekran mevcut olacak. Bununla birlikte modelde 3,4 inçlik 720 x 748 çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran kullanılacak.

Katlanabilir telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda kullanılacak RAM ve depolama ayrıntıları sızıntıda yer almasa da geçmiş raporları dikkate alarak 8 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 arayüzünü çalıştıracak.

Akıllı telefonda OIS'li 50 Megapiksel ana ve 12 Megapiksel ultra geniş kamera bulunacak. Aynı zamanda birincil kameranın 4K 60 FPS video kaydı yapabildiğini belirtelim. Ön tarafta ise 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Son olarak modelin 10 Temmuz'da Galaxy Z Fold 6 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor.

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