Yenilenen Galaxy Z Fold 2 Özellikleri ile Yepyeni Deneyimlere Kapı Aralıyor

One UI 3.1 güncellemesi alan Galaxy Z Fold 2 özellikleri ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Yepyeni deneyimler sunan katlanabilir akıllı telefon modeli, yenilenmiş kamerası ve Esnek Mod özelliği gibi teknolojiler ile dikkat çekiyor.

Galaxy Z Fold 2 Özellikleri Neler?

Samsung'un Galaxy Z Fold 2 isimli katlanabilir telefon modeli, kazandığı bir dizi yeni işlevsellik ve daha kapsamlı Esnek Mod sayesinde benzersiz bir kamera deneyimini de mümkün kılıyor. Şubat ayında çıkan One UI 3.1 güncellemesinden sonra eklenen bu yeni özelliklerin birleşimi, her zamankinden daha iyi bir katlanabilir cihaz deneyimini gözler önüne seriyor.

Görüntü Yakalama Modu, ekranın iki ayrı bölümünde hem kamera ön izlemesini hem de en son çekilen fotoğrafların görüntülenmesini sağlayan Esnek Mod’a sahip olmanın avantajlarından yararlanıyor. Böylelikle kullanıcılar Esnek Mod’da, Görüntü Yakalama Modu’nu kullanarak fotoğraf çektiği zaman, içeriği gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Esnek Mod’da ayrıca üst bölümde video verisiyle birlikte bir YouTube videosu izlenirken alt bölümde diğer tavsiyeler de görüntülenebiliyor. One UI 3.1 güncellemesi ile kullanıcılar Esnek Mod’da daha da esnek çekim deneyimi elde ederken kendileri için kolaylık olması için kamera denetimlerinin konumlarını kişiselleştirebiliyor ve Esnek Mod’un kamera ön izleme penceresi üzerinde "Sil" ve "Paylaş" butonlarını kullanabiliyor.

Galaxy Z Fold 2'de örneğin Çift Ön İzleme özelliğiyle hem fotoğrafı çeken hem de fotoğrafı çekilenin görüntüleri çekim esnasında görülebiliyor. 6,2 inç kapak ekranı, ön izleme ekranı olarak işlev görürken fotoğrafı çekilen kişi çekim esnasında kendisini gerçek zamanlı olarak görerek poz verebiliyor. Kullanıcı otomatik çekim yapmak istediğinde ise avuç içini kameraya göstererek pratik bir şekilde selfie çekebiliyor. Arka Kamera selfie özelliği sayesinde de kullanıcılar yüksek çözünürlüklü selfie’ler çekebiliyor.

Samsung'un katlanabilir cihazında geliştirilmiş Gece Modu ve Parlak Gece sensörü yer alıyor. Kullanıcılar artık gece vaktinde bile kamera modunu değiştirmeden net fotoğraflara sahip olabiliyor. Kullanıcılar telefonu dik konuma getirip sabitleyerek yüksek kaliteli fotoğraflar elde edebiliyor.

Galaxy Z Fold 2'nin gelişmiş Esnek Modu, katlama açısını gerçek zamanlı olarak tespit ederek kapak ekranı ve ana ekran arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Ana ekran üzerinde bölünmüş kontrol özelliği de kullanıcılara en üst seviye görüntüleme deneyimi sunuyor. One UI 3.1 güncellemesi ile birlikte Esnek Mod’da görüntülü arama yaparken kullanıcının konuştuğu kişinin videosu ekranın üst kısmında gösteriliyor.

Galaxy Z Fold 2 özellikleri arasında yer alan otomatik kadrajlama, makine öğreniminden yararlanarak kadraj içindeki kişinin vücudunu ve yüzünü izleyebiliyor ve kameranın odağını buna göre ayarlayabiliyor.

Otomatik Kadrajlama özelliği sayesinde cihazın hareket ettirilmesine gerek kalmadan yakınlaştırma / uzaklaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor ve ayrıca cihazın hareket ettirilmeden görüntüleme açısı otomatik bir şekilde ayarlanabiliyor. Söz konusu özellik, görüş alanı içinde yer alan en çok 2 kişinin hareketlerini takip edebiliyor. 3 veya daha fazla kişi algılandığında ise otomatik olarak uzaklaştırma yaparak kişileri kadraja sığdırıyor.