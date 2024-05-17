Galaxy Z Fold 6'nın Ortaya Çıkan Detayları Samsung Hayranlarını Heyecanlandırdı!

Samsung'un yenilikçi katlanabilir telefon serisi, Galaxy Z serisi, yeni bir üyeyle genişlemeye hazırlanıyor. Galaxy Z Fold 6'nın detayları sızdırıldı ve merakla beklenen özellikler ortaya çıktı.

Bu yeni model, Samsung'un katlanabilir telefon teknolojisindeki son gelişmeleri sunacak gibi görünüyor. Ayrıca, Galaxy Z Flip 6 ile birlikte yakında tanıtılacak olması, heyecanı daha da artırıyor.

Galaxy Z Flip 6 Geekbench veritabanında zaten görünürken, Galaxy Z Fold 6'nın da artık orada yer aldığı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ile Birlikte Gelen Yenilikler

Galaxy Z Fold 6'nın SM-F956U model numarası Geekbench 6.3.0 karşılaştırma veritabanında gün yüzüne çıktı. 'U' harfi, bu modelin ABD pazarı için olası olduğunu işaret ediyor. Telefon tek çekirdek testinde 1964, çok çekirdek testinde ise 6619 puan elde etti.

Galaxy Z Fold 6'nın Geekbench listesi, 'ananas' kod adı altında sekiz çekirdekli bir işlemciye ve Adreno 750 GPU'ya sahip olduğunu gösteriyor. Baş çekirdek 3.40 GHz, üç performans çekirdeği ise 3.15 GHz hızında çalışıyor. Bu, yaklaşan katlanabilir cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirileceğini vurguluyor.

Galaxy Z Fold 6, 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle listelendi. Ancak, detaylar sınırlı olsa da, 3C sertifikasyon web sitesinde görünenler, cihazın 25W hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor.

Gelmesi beklenen diğer model olan Galaxy Z Flip 6'nın ise sadece 8 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Bu, bu modele yönelik beklentileri yükselten kullanıcılar için bir hayal kırıklığı olabilir.