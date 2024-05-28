Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 Beklenenden Pahalı Olabilir: Fiyatı Ne Kadar Artacak?

Samsung'un yaklaşan ürün lansmanı etkinliği heyecan yaratırken, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın fiyatlarının artabileceği ve piyasaya sürülme tarihlerinin gecikebileceği söylentileri teknoloji dünyasını meşgul ediyor. Güvenilir kaynaklar, bu lansmanın merakla beklenen sürprizlerle dolu olabileceğini iddia ediyorlar.

Özellikle, Techmaniacs tarafından ortaya atılan iddialar, Galaxy Watch X'in muhtemel tanıtımı ve Galaxy Ring'in çıkış tarihi hakkındaki belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Bu gelişmeler, Samsung'un katlanabilir cihazlar ve giyilebilir teknoloji alanındaki rekabetçi konumunu yeniden tanımlayabileceğini işaret ediyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 Fiyatları Artabilir!

Unpacked etkinliği, önceden 10 Temmuz olarak sızdırılan tarih yerine, bu yazın kalabalık ve yoğunluğun olacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışına çok yakın bir tarih olan 24 Temmuz'da Paris'te gerçekleşecek. Bu, Fransa'nın başkentinde gerçekleşecek büyük katılımlı bir etkinlik olabilir.

Yeni rapora göre 24 Temmuz'da duyurulacaklar arasında, Samsung'un Z Fold Slim, Z Flip Slim, Fold FE veya Flip FE modellerini beklediğimizden daha erken bir tarihte sunma olasılığını tamamen reddediyor. Bu durum, standart Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin, öncekilerden daha yüksek fiyatlarla raflarda yerini alacağı ihtimalini arttırıyor.

Galaxy Z Fold 6'nın, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış olması, önceki model Z Fold 5'e kıyasla Avrupa'da 100 € daha yüksek bir fiyatla geleceği söyleniyorken aynı durum gelişmiş yonga setine, yapay zeka odaklı özelliklere ve 50MP birincil arka kameraya sahip olan Galaxy Z Flip 6 içinde geçerli gözüküyor.

Ayrıca Apple Watch Ultra'nın rakibi olarak görülen Galaxy Watch 7 Ultra'nın, Samsung Galaxy Watch X adıyla resmiyet kazanacağı söyleniliyor ve akıllı saatin geçen yılki Galaxy Watch 6 ailesine kıyasla çok daha uzun pil ömrü ve gelişmiş suya dayanıklılık gibi özellikler bekleniyor.

Bu önemli geliştirmeler, Samsung'un mevcut fiyatları zorlayarak Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in fiyatlarını artırmasına neden olabilir ve Galaxy Watch X'in daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesini neden olabilir ama bu yeni ürün, Apple Watch Ultra 2'ye kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olabilir.

Samsung'un Temmuz ayında Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 ile aynı Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch X'in yanı sıra standart Galaxy Watch 7 ve bütçe dostu yeni Galaxy Watch FE'yi tanıtması bekleniyor.

Ayrıca son haberlere göre Samsung'un yeni hareketi Galaxy Ring'in özellikleri ve piyasaya sürülme tarihi hakkında daha fazla ayrıntı içeren ikinci bir duyuru yakında bekleniyor. Ancak, Avrupa'da hemen piyasaya sürülmesi pek olası görünmese de, Ağustos veya Eylül aylarında ABD'de sınırlı bir ticari lansmanın olacağı konuşuluyor.