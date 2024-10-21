Galaxy Z Fold 6 Special Edition Tanıtıldı: İşte Yenilikler!

Samsung, 10 Temmuz tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy Z Fold 6'nın güncellenmiş versiyonu: Z Fold 6 Special Edition ile kullanıcıların karşısına çıktı. Güney Kore'de duyurusu gerçekleştirilen bu özel versiyon bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Fiyatı ve Özellikleri

Z Fold 6'daki 6,3 inç büyüklüğündeki kapak ekranı Special Edition modelinde 6,5 inç LTPO AMOLED 2X ekran olarak karşımıza çıktı. Ana ekran ise 8 inç seviyesine ulaştı ve 10:9 en boy oranına sahip. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızına sahip ve kapak ekranında Gorilla Glass Victus 2 koruma bulunuyor.

Special Edition, Z Fold 6'ya kıyasla çok daha ince: katlanmamış haldeyken 4,9 mm ve katlanmış haldeyken 10,6 mm. Ağırlık 3 gramlık bir fark ile 236 grama düştü. Tabii bunun için bir yerden fedakarlık yapıldı: Special Edition'da S Pen desteği yok.

Z Fold 6'daki 50 Megapiksel ana kamera Special Edition modelinde 200 Megapiksel seviyesine yükseltildi. 12 Megapiksel ultra geniş kamera ise artık otomatik odaklama özelliğine sahip. 10 Megapiksel telefoto kamera ise 3x optik yakınlaştırma imkanı sunuyor.

Kapak ekranındaki ön kamera 10 Megapiksel, ekran altına yerleştirilen kamera ise 4 Megapiksel çözünürlüğünde.

Z Fold 6 Special Edition, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Birkaç gün içerisinde tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4 ile gelse mükemmel olurdu ancak Samsung bu işlemciyi Z Fold 7'de kullanacak.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelen telefon, Wi-Fi 7 desteğine sahip. 7 yıl boyunca yazılım desteği garantisi sunulan Z Fold 6 Special Edition, Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile kutudan çıkıyor.

Tabii bu telefon hazır olduğunda One UI 7 güncellemesini hızlıca alacak. Z Fold 6'da kullanılan 4400 mAh batarya aynı şekilde bu modelde de karşımıza çıkıyor ve 25W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Tek renk seçeneği ile gelen telefonun fiyatı yaklaşık 2030 dolar seviyesinde. Şu anda yalnızca Güney Kore'de satışa sunulan telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.