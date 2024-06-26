Tarih Açıklandı: Yeni Samsung Telefonlar Geliyor!

Samsung'un Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin yanı sıra yeni akıllı saatlerini önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık. Temmuz ayında yapılacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Unpacked etkinliğinin tam tarihi bilmiyorduk fakat resmi açıklama birkaç saat önce geldi.

Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihi Açıklandı

Yeni katlanabilir telefonların ve akıllı saatlerin yanı sıra tablet, kulaklık ve Galaxy Ring'in tam anlamıyla piyasaya sürülmesini beklediğimiz etkinlik 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Samsung'un etkinlikte duyurmasını beklediğimiz ürünlerin tam listesi şu şekilde;

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Watch 7

- Galaxy Watch Ultra

- Galaxy Tab S10 serisi

- Galaxy Buds 3

- Galaxy Ring

Samsung'un hali hazırda piyasada olan en gelişmiş katlanabilir telefonu: Galaxy Z Fold 5 ülkemizde yaklaşık 63 bin TL karşılığında satın alınabiliyor. Z Flip 5'in fiyatı ise 39 bin 999 TL seviyelerinde dolaşıyor.

Siz katlanabilir telefonlar hakkıında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Fold 6 için fiyat beklentiniz ne kadar? Yorumlarda birlikte tartışabiliriz.