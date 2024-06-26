Tarih Açıklandı: Yeni Samsung Telefonlar Geliyor!
Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını ve akıllı saatlerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi açıklandı. İşte Temmuz'daki etkinliğin detayları!
Samsung'un Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin yanı sıra yeni akıllı saatlerini önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık. Temmuz ayında yapılacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Unpacked etkinliğinin tam tarihi bilmiyorduk fakat resmi açıklama birkaç saat önce geldi.
Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihi Açıklandı
Yeni katlanabilir telefonların ve akıllı saatlerin yanı sıra tablet, kulaklık ve Galaxy Ring'in tam anlamıyla piyasaya sürülmesini beklediğimiz etkinlik 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Samsung'un etkinlikte duyurmasını beklediğimiz ürünlerin tam listesi şu şekilde;
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch Ultra
- Galaxy Tab S10 serisi
- Galaxy Buds 3
- Galaxy Ring
Samsung'un hali hazırda piyasada olan en gelişmiş katlanabilir telefonu: Galaxy Z Fold 5 ülkemizde yaklaşık 63 bin TL karşılığında satın alınabiliyor. Z Flip 5'in fiyatı ise 39 bin 999 TL seviyelerinde dolaşıyor.
Samsung Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi
Samsung telefonların vergi dahil ve vergisiz fiyatları arasında karşılaştırma yapmak, cihazların ülkeye geliş fiyatını öğrenmek istiyorsanız tam liste burada!
Siz katlanabilir telefonlar hakkıında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Fold 6 için fiyat beklentiniz ne kadar? Yorumlarda birlikte tartışabiliriz.