Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 Sahiplerini Sevindiren Gelişme!

Samsung son yıllarda güncelleme yayınlama hızı konusunda kullanıcıların beğenisini kazanan bir markaya dönüşmüş olsa da, One UI 7 konusunda oldukça geç kaldı. Henüz detayları bile belli olmayan One UI 8'de aynı gecikmeyi yaşamamak için şirketin şimdiden kolları sıvadığını geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurmuştuk.

One UI 7 programını bir süredir Galaxy S24 ailesinde test eden Samsung katlanabilir yapıdaki Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini de beta programına dahil etmeye hazırlanıyor. X'te yapılan paylaşıma göre her iki cihaz için hazırlanan One UI 7 Beta sürümleri Avrupa ve Hindistan'daki Samsung test sunucularında görüldü.

Exclusive!



First One UI 7 beta build spotted on test servers in Europe and India



Build:

Z Fold 6:F956BXXU2ZYBC/F956BOXM2ZYBC/F956BXXU2BYBC

Z Flip 6:F741BXXU2ZYBC/F741BOXM2ZYBC/F741BXXU2BYBC



Is Samsung gearing up for One UI 7 beta program for Galaxy Z Fold 6 & Flip 6?



Repost pic.twitter.com/9t6g1PQH5x