Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 Sahiplerini Sevindiren Gelişme!

Samsung son yıllarda güncelleme yayınlama hızı konusunda kullanıcıların beğenisini kazanan bir markaya dönüşmüş olsa da, One UI 7 konusunda oldukça geç kaldı. Henüz detayları bile belli olmayan One UI 8'de aynı gecikmeyi yaşamamak için şirketin şimdiden kolları sıvadığını geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurmuştuk.

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için One UI 7 Beta Yolda!

One UI 7 programını bir süredir Galaxy S24 ailesinde test eden Samsung katlanabilir yapıdaki Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini de beta programına dahil etmeye hazırlanıyor. X'te yapılan paylaşıma göre her iki cihaz için hazırlanan One UI 7 Beta sürümleri Avrupa ve Hindistan'daki Samsung test sunucularında görüldü.

Exclusive!



First One UI 7 beta build spotted on test servers in Europe and India



Build:

Z Fold 6:F956BXXU2ZYBC/F956BOXM2ZYBC/F956BXXU2BYBC

Z Flip 6:F741BXXU2ZYBC/F741BOXM2ZYBC/F741BXXU2BYBC



Is Samsung gearing up for One UI 7 beta program for Galaxy Z Fold 6 & Flip 6?



Repost pic.twitter.com/9t6g1PQH5x — Tarun Vats (@tarunvats33) February 25, 2025

Samsung'un telefonlarını One UI 7 Beta sürümlerine dahil etmesi olumlu bir gelişme olsa da, final sürümünün kısa zamanda çıkacağı anlamına gelmiyor. Samsung, One UI 7 için şu ana kadar resmi olarak herhangi bir yayın takvimi duyurmadı ve bu nedenle çıkış tarihlerini bilmiyoruz yalnızca tahminde bulunabiliyoruz.

Tüm bu gecikmelere rağmen One UI 7'nin önceki sürümlere kıyasla büyük bir güncelleme olduğunu ve beklenildiğine değeceğini söylemeliyiz. Sizin telefonunuz One UI 7 güncellemesini alacak mı? Yorumlarda tartışalım...