7.000 mAh Bataryalı Xiaomi 17T Pro Yolda! Tarih Açıklandı

Xiaomi 17T Pro için bekleyiş yakında sona erecek. Markanın son yaptığı açıklama ile birlikte yeni akıllı telefonun tanıtım tarihi kesinleşti. Bununla birlikte cihazın kullanıcıların beğenisine sunulmasına çok az bir zaman kaldığı ortaya çıktı. Bu model özellikle ekranı ve bataryası ile dikkatleri üzerine çekecek.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro, 28 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Bir önceki model Xiaomi 15T Pro'nun tanıtımı ise 2026 yılının Eylül ayında gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla markanın iki model arasındaki arayı çok uzun tutmak istemediğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan sürümünün 1.165 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Bu, güncel kurla 53 bin 97 TL'ye denk geliyor. Vergileri de hesaba kattığımızda Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatının 106 bin TL'yi bulabileceğini söylemek mümkün. Tabii, Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması hâlinde cihazı çok daha uygun bir fiyata satın almak mümkün olacaktır.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T Pro şu an Türkiye'de 49 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı telefonun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki marka tarafından henüz yapılmış bir resmî açıklama bulunmuyor. Bu da planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'da Hangi İşlemci Olacak?

Xiaomi'nin yeni modeli, Dimensity 9500 işlemcisiyle beraber gelecek. Bu işlemci sayesinde oyunlarda çok yüksek performans elde etmek mümkün olacak. Tabii, fikir vermesi açısından birkaç oyun üzerinden örnek vermekte de fayda var. Daha önce vivo X300, vivo X300 Pro ve OPPO Find X9 Pro'da gördüğümüz işlemci, gelişmiş grafiklere sahip olan CarX Street'te 60 FPS almanızı sağlıyor. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan yapımlardaysa 120 FPS görülebiliyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T Pro, 6,83 inçlik OLED ekrana sahip olacak. 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arası geçiş yaparken ve kaydırma gibi hareketlerin ne kadar akıcı olduğunu doğrudan fark edeceksiniz. Öte yandan renklerin LCD ekranlara göre daha doygun göründüğü OLED ekran sayesinde filmlerdeki karanlık kısımlar tam siyah şekilde görünecek.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeydeyse 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Tabii, bir kameranın ne kadar kaliteli çekim yaptığı sadece çözünürlüğe bağlı değil, yazılım da en az çözünürlük kadar kritik rol oynuyor.

Xiaomi 15T Pro'nun kamera testlerine baktığınızda da görebileceğiniz üzere marka kamera konusunda oldukça gelişmiş bir deneyim sunuyor. Aynı kalitenin yeni modelde de korunması bekleniyor. Bu arada optik görüntüleme sabitleme özelliğinin bulunacağını da not düşelim. Bu özellik sayesinde el titremesi ve benzeri sorunlar minimum seviyeye inecek. Böylece ortaya daha profesyonel fotoğraflar çıkacak.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun oldukça rağbet göreceğini düşünüyorum. Cihazın oldukça güçlü bir işlemcisi bulunacak. Bu, onun hem oyun oynamak hem video düzenlemek hem yoğun güç tüketen uygulamalar kullanmak için ideal bir seçenek hâline getirecek. Öte yandan OLED ekrana sahip olması da tercih edilmesinin bir diğer sebebi olacak. Bu ekran teknolojisi sayesinde kullanıcılar izlediği videolardan gerçekten keyif alacak. Tüm bunları göz önünde bulundurarak yeni modelin çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından ilgi göreceğini söyleyebilirim.