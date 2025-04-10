Galaxy Z Fold 7 Özellikleri Sızdırıldı: İşte Yenilikler!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 herhangi bir aksaklık olmazsa Temmuz ayında tanıtılacak. Telefonun kutudan Android 16 ve One UI 8 ile çıkacağını duyurmuştuk. Android 16 güncellemesi yetişir mi? diyenler için Google'ın çıkış tarihini 2. çeyreğe yani Nisan - Haziran dönemine çektiğini hatırlatmak isteriz.

Galaxy Z Fold 7 Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy S25 serisi ile benzer şekilde Samsung'un yeni katlanabilir amiral gemisi de Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak. Geliştirilmiş bir ekran altı selfie kamerası ile gelecek olan telefonun ekranının da darbelere karşı daha dayanıklı olacağı belirtiliyor.

Katlanmamış haldeyken sadece 4.5 mm olması beklenen telefonun ana ekranı 8 inç, dış ekranı ise 6.5 inç büyüklüğünde olacak. Ana kameranın ise Galaxy S25 Ultra'da kullanılanla aynı yani 200 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Daha gelişmiş su ve toz direnci, daha küçük ekran kıvrımı, yükseltilmiş hoparlörler ve cihazın daha serin kalmasını sağlayan daha büyük bir buhar odası Galaxy Z Fold 7 ile sunulacak yenilikler arasında yer alıyor.

Siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatların daha düşük seviyelere gerilemesi halinde katlanabilir telefon satın alır mısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın...