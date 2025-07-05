Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Serisi Bu Özellikleriyle Kullanıcıları Üzebilir!

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırken, şirketin yeni katlanabilir telefonlarına dair sızıntılar hız kesmiyor. Son olarak, etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE modellerinin batarya kapasiteleri ve pil ömürlerine ilişkin kritik bilgiler gün yüzüne çıktı.

Sektörel kaynaklar, yeni katlanabilir cihazların Avrupa Birliği için hazırlanan enerji etiketlerini sosyal medyada paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte telefonların batarya ömrü, dayanıklılık dereceleri ve onarım kolaylığı gibi önemli özellikleri de netlik kazandı. İşte detaylar!

Yeni Katlanabilir Telefonlar Batarya Tarafında Değişiklik İçermiyor

Paylaşılan Avrupa Birliği Enerji Etiketleri'ne göre, yeni Galaxy Z Fold 7 4.272 mAh'lık batarya kapasitesine sahip olacak. Flip 7 modelinde ise 4.174 mAh’lik bir batarya ile birlikte gelecek. Bu rakamlar, her iki modelin de selefleri olan Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile aynı pil kapasitesine sahiop olacağı anlamına geliyor.,

Enerji etiketleri aynı zamanda beklenen pil ömrü sürelerini de ortaya koyuyor

Galaxy Z Fold 7: Tek şarjla 40 saat 28 dakika.

Galaxy Z Flip 7: Tek şarjla 42 saat 4 dakika.

Galaxy Z Flip 7 FE: 37 saat.

Pil kalitesi açısından ise Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin 2.000 şarj döngüsüne kadar nominal kapasitesinin en az %80'ini koruyacağı, Z Flip 7 FE'nin ise bu oranı 1.700 şarj döngüsünde koruyacağı belirtiliyor.

Batarya detaylarının yanı sıra, enerji etiketleri yeni katlanabilir telefonların dayanıklılık özelliklerine de ışık tutuyor. Her üç katlanabilir cihaz da toz ve suya karşı IP48 derecesinde dayanıklılık sunacak. Cihazların düşmelere karşı sağlamlığını gösteren serbest düşme güvenilirliği ise tüm modellerde "A Sınıfı" olarak derecelendirilmiş. Onarım kolaylığı açısından ise bu cihazlar "C Sınıfı" bir derecelendirmeye sahip.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 serisi 9 Temmuz tarihinde New York'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte resmen tanıtılacak. Cihazların henüz netleşemeyen diğer özelliklerini lansman etkinliği ile birlikte öğrenmeyi umuyoruz. Peki siz Samsung'un yeni katlanabilir telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...