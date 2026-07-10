Game Changers EMEA Büyük Finali, Üçüncü Kez İstanbul'da Düzenlenecek

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en iyi Game Changers takımlarının karşı karşıya geleceği Valorant Game Changers EMEA Stage 3 Büyük Finali, üst üste üçüncü kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. Büyük final çok yakın bir zamanda ESA Esports Arena'da oynanacak. Bu kapsamda İstanbul da bu etkinlikle birlikte tüm Valorant topluluğunu bir araya getirecek.

Büyük Final Ne Zaman Oynanacak?

Dünyanın en iyi takımlarını karşı karşıya getirecek ve Valorant topluluğuna son derece keyifli anlar yaşatacak olan VALORANT Game Changers EMEA Stage 3 Büyük Finali, 30 Ağustos 2026 Pazar günü ESA Esports Arena'da oynanacak. Etkinlik, aynı anda hafta sonunda Barselona'da düzenlenecek olan VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA Stage 2 Finali ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Bu nedenle büyük finalden sonra resmî VCT EMEA izleme etkinliği de düzenlenecek.

Game Changers EMEA Stage 3 Büyük Finali Neden Çok Önemli?

Game Changers EMEA Stage 3 Büyük Finali, Kasım ayında düzenlenecek olan VALORANT Game Changers Championship'te EMEA bölgesini temsil edecek takımların belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor. Espor heyecanını yerinde yaşamak isteyen taraftarlar ise gün boyunca sadece maç izlemekle kalmayacak.

Bununla birlikte Game Changers oyuncularıyla tanışabilecek, içerik üreticileri ile bir araya gelebilecek ve sürpriz ödüllerin yer aldığı çeşitli etkinliklere katılabilecek. Son iki yıldır olduğu gibi organizasyonun turnuva operasyonunu bu yıl da ESA üstlenecek. Büyük Final ve resmi izleme etkinliği için biletler ise 3 Ağustos tarihinde satışa sunulacak.

VALORANT (VCT EMEA) Espor Ürün Yöneticisi Tomek, bu büyük ve unutulmaz etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yıldır İstanbul, Game Changers EMEA tarihindeki en unutulmaz anlarına sahne oldu ve bölgedeki tüm VALORANT taraftarları için gerçek bir yuva haline geldi. Bu ayrıca Game Changers için de inanılmaz bir yıl. Rekabet seviyesi yükselmeye devam ediyor, ekosistem olgunlaşıyor ve Cash Cup turnuvaları gibi girişimler oyuncuların rekabet etmesi ve gelişmesi için çok daha fazla fırsat yaratıyor. Espor sahnesi büyümeye devam ederken biz de Final deneyimini bir üst seviyeye taşımak ve bunu tüm VALORANT topluluğu için devasa bir kutlamaya dönüştürmek istiyoruz. İşte bu yüzden, taraftarlara unutulmaz bir kutlama için bir araya gelme fırsatı sunacak resmi bir VCT EMEA izleme etkinliğini bu organizasyona dâhil etmekten özellikle büyük bir heyecan duyuyorum."

Peki, sizin büyük final ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer Valorant hayranları ile paylaşabilirsiniz.