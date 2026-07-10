Üç Oyun Sınırlı Süreliğine Ücretsiz! 3.126 TL Vermeden Oynayın

Steam'de son ücretsiz oyun verilmesinden bu yana oldukça uzun zaman geçti. Bir süredir bedava oyun dağıtılmayan dijital oyun mağazasında üç oyun birden sınırlı süreliğine ücretsiz hâle getirildi. Hepsi oynaması oldukça eğlenceli yapımlardan oluşuyor. Üstelik bunlardan iki tanesi Türkçe dil desteğine sahip.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu?

Steam'de sınırlı süreliğine oynaması ücretsiz hâle getirilen arasında gogh: Focus with Your Avatar, ARK: Survival Ascended ve Against the Storm yer alıyor. Oyunlardan ilki normalde 6.59 dolara (309 TL), ikincisi 44.99 dolara (2.113 TL), üçüncüsü ise 14.99 dolara (704 TL) satılıyor. Bu da fırsat sona ermeden oyunları denerseniz toplam 3.126 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.

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Altını çizmekte fayda var: Fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Sıraladığımız oyunların her biri 13 Temmuz 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli olacak. Belirtilen tarihe kadar oyunu oynamaya devam edebileceksiniz. Ama son tarih geldikten sonra oyunlara erişiminiz tamamen sona erecek. Kütüphaneye ekleme gibi bir durum söz konusu olmadığı için oyunlara hiçbir şekilde sahip olamayacaksınız.

Steam'de Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü sürümünü açın.

Mağaza sayfasına gidin.

Arama kısmına kısa süreliğine ücretsiz olan oyunun adını yazın.

Eşleşme sağlandıktan sonra oyunun adının üzerine basın.

Oyunun mağaza sayfasındaki "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, adımları Steam'in masaüstü istemcisi üzerinden gerçekleştirmek. Telefonunuzdan mağazanın mobil sürümünü indirip mağazaya gittiğinizde ücretsiz olduğuna dair ifade görürsünüz ama oyunu oynama seçeneğini göremezsiniz. gogh: Focus with Your Avatar hem Windows hem Mac'te oynanabilirken diğer oyunlar sadece Windows'a özel. O yüzden mobilde oynamaya ya da (kalıcı olarak ücretsiz sunulmadığından dolayı) kütüphaneye eklemeye çalışmayın.

gogh: Focus with Your Avatar Nasıl Bir Oyun?

Normalde üzerinde çalışmanız gereken işler varken oyun oynamanın doğru olmadığını düşünen ama buna engel de olamayanlar, gogh: Focus with Your Avatar tam size göre olabilir. Bu ne bir aksiyon ne bir hayatta kalma oyunu. Buradaki asıl amaç ders çalışırken ya da bilgisayar başında çalışırken odaklanmanıza yardımcı olmak. Bir tür sanal arkadaş olarak düşünebilirsiniz.

Arkada rahatlatıcı müzikler, yağmur efektleri ve dahası var. Oyunu mini penceere moduna alabiliyor, bir köşede size eşlik etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bölüm geçme ve benzeri durumlarla uğraşmıyorsunuz. Kendi ideal çalışma alanınızı oluşturup gerçek hayattaki işlerinizi bitirmeye çalışıyorsunuz. En iyi yanlarından biri de 16 kişiye kadar çok oyunculu odalar içermesi.

Dünyanın dört bir yanından insanlar ya da arkadaşlarınızla aynı sanal odaya girebilir, yan yana oturup sessiz ve huzurlu bir şekilde odaklanma fırsatı elde edebiliyorsunuz. Tabii, odayı da dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Oyun size o konuda neredeyse sonsuz seçenek sağlıyor. Bu arada oyunda çok iyi odaklanma tekniklerinden biri olan pomodoro sayacı, yapılacaklar listesi ve benzerlerinin olduğunu da ayrıyeten belirtmekte fayda var.

ARK: Survival Ascended Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunlarını sevenlere hitap eden ARK: Survival Ascended, tamamen Unreal Engine 5 ile tasarlandı. Bu oyun motorunun sunduğu ve kayda değer avantajlardan biriyse şüphesiz ki benzersiz manzaralar elde etmemiz. Oyunun gerçekten de büyüleyici bir atmosferi bulunuyor. Bizi büyük dinozorlar ve ilkel yaratıkların hâkim olduğu bir adaya götürüyor.

Tamamen sıfırdan başlıyorsunuz. Gerçekçilik ön planda. Açlık, susuzluk ve hava durumu gibi unsurlara karşı da bir tür hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Kendi üssünüzü inşa edebiliyor, güvenliğinizi sağlayabiliyorsunuz. Oyun, çapraz platform desteği de sunuyor. Bu sayede cihaz fark etmeksizin arkadaşlarınızla bir araya gelebiliyorsunuz.

Against the Storm Nasıl Bir Oyun?

Against the Storm temelde şehir kurma oyunlarından bir diğeri. Ama bu tür oyunlardaki en büyük sorunu ele alıyor. Bilindiği üzere söz konusu oyunlarda bir noktadan sonra amacınız kalmıyor. Şehrinizi kuruyor, büyütüyor ve sonra... Koca bir boşluk. Bu oyun ise oyunda duraksamamanız için roguelite türünden de bir şeyler alıyor.

Oyunda dünyayı yok etme potansiyeli olan fırtınaya karşı medeniyetin son kalesi Yanan Şehir'i yönetme ve kurtarma görevinden sorumlusunuz. Fırtına gelip tüm yerleşim yerini mahvedebiliyor. Ama bu bir son olmuyor. Her başarılı ya da başarısız süreçten kazandığınız kaynaklarla Yanan Şehir'i kalıcı şekilde geliştirebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Bana göre Steam'de ücretsiz hâle gelen her üç oyun da kendi türünün en başarılı örnekleri arasında. Bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyorsanız ve işlerinize ayıracak zaman bulamıyorsanız gogh: Focus with Your Avatar'ı beğenebilirsiniz. ARK: Survival Ascended, özellikle saatlerce hayatta kalma mücadelesi vermeye dünden hazır olanlara hitap ediyor.

Against the Storm'un da sürekli şehir büyütüp sıkılan ve başka bir oyuna geçenlerin derdine son verecek bir yapım olduğu kanaatindeyim. Fantastik ırklar, zorlu hava koşulları ve çok daha fazlasını sevenlerin değerlendireceği bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Baktığınızda hepsinin fiyatı normalde epey yüksek. Bu sebeple de oyuncuların onları sınırlı süreliğine ücretsizken denemek isteyeceğini düşünüyorum.