Xiaomi'nin Ucuz Telefonu Yolda: Ekran ve Bataryası Çok Büyük!

Daha önce performans testlerine giren ve tasarımı sızdırılan Redmi Note 17 ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce akıllı telefonun ekran ve batarya özelliklerini paylaştı. Buna göre yeni model özellikle ekran tarafında önemli yeniliklerle karşımıza çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17'de 7 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir ekran bulunacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi Note 15'te 6,77 inç boyutlarında ve 120 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel kullanılmıştı.

Tüm bunları dikkate aldığımızda yeni modelin çok daha büyük bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Kullanıcılar bu sayede daha fazla ekran alanına sahip olacak. Maalesef sızıntıda panelin çözünürlüğüyle ilgili bir detay yok. Ancak bir önceki nesildeki gibi 1.5K çözünürlüğü desteklemesi ihtimaller dahilinde.

120Hz yenileme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. OLED ekran ise LCD'ye göre renk canlılığı gibi konularda daha başarılı. Aynı zamanda siyah renkleri gerçeğe en yakın tonlarda gösterebiliyor.

Redmi Note 17 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Görünüşe göre batarya tarafında da yenilikler söz konusu olacak. Bu kapsamda cihazın 8.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceği söyleniyor. Selefinde ise 5.520 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Şarj hızlarıyla ilgili ise şu an için bir bilgi mevcut değil. Ancak bir önceki nesilde 45W şarj hızlarının desteklendiğini biliyoruz. Bu doğrultuda yeni modelde de 45W veya daha üzeri hızlar kullanılabilir.

Redmi Note 17 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 7 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Batarya: 9.000 mAh

Şarj Desteği: 45W veya daha üzeri

Ana Kamera: 50 MP

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içi optik

Redmi Note 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17, 14 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte modelin teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Burada bir karşılaştırma yaparsak Redmi Note 15 geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı telefonun fiyatıyla ilgili şu ana dek bir açıklama gelmedi. Redmi Note 15 ise an itibariyla ülkemizde 17.000 TL civarında bir fiyata sahip. Bu kapsamda Redmi Note 17 de 18 ila 20.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir. Bununla birlikte bir önceki nesil ülkemizde satıldığından yeni telefonun da Türkiye'de satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17'nin ekran özellikleri bence çok iyi. Özellikle 7 inçlik ekranı, oyun oynarken veya film/dizi izlerken fazlasıyla işinize yarayacaktır. 8.000 mAh'lik bataryası da gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi sorunlar yaşatmayacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte fiyatı henüz belli olmasa da tahminlerimize göre 18 ila 20.000 TL arasında olacak. Yani ürün hem güçlü özelliklere sahip olacak hem de fiyatıyla üzmeyecek.