250 Bin TL İndirim! Peugeot Fiyat Listesi Paylaşıldı

Peugeot markasının Temmuz 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Böylece güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Ayrıca Peugeot markasının Yeni Peugeot 408 ve Peugeot 3008 için Temmuz ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Bu sayede daha düşük bir fiyat ile otomobil satın alınabiliyor. Peki, Peugeot güncel araba fiyatları ne kadar?

Peugeot E-208 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-208'in yalnızca E-208 GT 100kW sürümü bulunuyor. E-208 GT 100kW için 2026 yılının Temmuz ayında 1 milyon 999 bin 500 TL fiyat etiketi belirlendi. 498 kilometreye kadar menzil sunan bu otomobil, yüzde 20'den yüzde 80 şarj seviyesine 25 dakikada ulaşabiliyor. 50 kWsa batarya kapasitesine sahip arabada 100 kW gücü mevcut.

Peugeot E-308 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-308'in E-308 GT 115kW, 2 milyon 381 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 410 kilometreye kadar menzil sunan otomobilde 54 kWsa batarya kapasitesi mevcut. 30 dakikada şarj olabilen araba 115 kW gücüne sahip. Ayrıca arabada dijital ön gösterge paneli, 3D navigasyon sistemi ve şehit konumlama asistanı dahil olmak üzere birçok özellik de bulunuyor.

Peugeot 2008 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot 2008'in 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 2 milyon 353 bin TL, 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 2 milyon 580 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobil 145 HP motor gücüne sahip. Allure sürümünde 10 inç iki boyutlu gösterge paneli, GT sürümünde ise 10 inç üç boyutlu gösterge paneli mevcut.

Peugeot E-2008 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-2008'in E-2008 ALLURE 115kW sürümü 2 milyon 201 bin 500 TL, E-2008 GT 115kW sürümü ise 2 milyon 308 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 406 kilometreye kadar menzil sıunan bu otomobilde 156 HP motor gücü mevcut. 54 kWsa batarya kapasitesine sahip araba 30 dakikada şarj olabiliyor.

Yeni Peugeot 408 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.580.000 TL 2.330.000 TL 250 bin TL Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.695.000 TL - - Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL 165 bin TL

Otomobilin Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü için 2 milyon 580 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Temmuz ayına özel kampanya kapsamında 2 milyon 330 bin TL'ye düştü. Yani bu sürüm için arada 250 bin TL'lik bir fark mevcut. Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 2 milyon 910 bin TL'den 2 milyon 745 bin TL'ye düştü. Bu arada Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan sürümü 2 milyon 695 bin TL'ye satılıyor.

Peugeot 3008 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 TL 2.649.000 TL 202 bin TL 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000 TL - -

Otomobilin 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü için 2 milyon 851 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Temmuz ayına özel kampanya ile birlikte 2 milyon 649 bin TL'ye düştü. Yani 202 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 3 milyon 259 bin TL'ye satılıyor.

Peugeot E-3008 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-3008'in E-3008 Allure 157kW (210hp) sürümü 3 milyon 318 bin TL, E-3008 GT 157kW (210hp) sürümü ise 3 milyon 514 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 157 kW maksimum güce sahip olan otomobilde 73 kWsa batarya kapasitesi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip arabanın şehir içi menzili 650 kilometre.

Peugeot 5008 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot 5008'in Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 3 milyon 290 bin TL, Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 3 milyon 545 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 145 HP bileşik maksimum güce sahip oaln otomobilde 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı dahil olmak üzere birçok özellik mevcut.

Peugeot E-5008 Temmuz 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-5008'in Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) sürümü 3 milyon 502 bin TL, Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) sürümü ise 3 milyon 644 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 157 kW maksimum güce sahip olan otomobil 472 kilometre bileşik menzil sunuyor. 30 dakikada şarj olabilen bu araçta aktif şerit takip sistemi dahil olmak üzere çeşitli özellikler de yer alıyor.

Editörün Yorumu

Peugeot markasının Temmuz 2026 fiyat listesindeki modellerin biraz yüksek fiyata sahip olduğunu düşünüyorum. Listede en düşük fiyatlı otomobil, 1 milyonm 999 bin 500 TL'den başlıyor. Bu arada Temmuz ayına özel indirimlerin olduğunu da belirteyim. Örneğin Yeni Peugeot 408'ün Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 2 milyon 580 bin TL yerine 2 milyon 330 bin TL'ye satılıyor. Kampanya sayesinde otomobili 250 bin TL daha ucuza satın alabilmek mümkün oldu.