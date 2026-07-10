OPPO'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemcisi Var

OPPO, Find N7 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find N7'nin batarya kapasitesi ve işlemcisi açıklığa kavuştu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Find N7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N7, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, katlanabilir telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Find N6'da 6.000 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find N7, 80W civarı kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyebilir. 80W hızlı şarj özelliği sayesinde katlanabilir telefon kısa sürede şarj olabilecek.

OPPO Find N7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find N7 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip mobil cihazlarda battle royale oyunu PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni amiral gemisi modelinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir.

Yeni katlanabilir telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz bir şekilde yapılabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinde 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce POCO F8 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. OPPO Find N5'te Snapdragon 8 Elite, Find N6'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Snapdragon 8 Elite işlemcisi de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Find N7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N7'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenielme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find N6, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find N7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find N5 ve Find N6 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find N7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Find N7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find N7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N6'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 180 bin TL'ye satılıyor. Find N7'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 185 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find N7'nin katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Katlanabilir telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecek.