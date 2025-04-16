Game Pass'ten 5.810 TL Değerindeki 6 Oyun Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesini sağlayan Game Pass isimli abonelik hizmetinin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, nisan ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

30 Nisan 2025 tarihinde Game Pass'e veda edecek oyunlar belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre bu ay kütüphaneden altı farklı oyun ayrılacak. Bunların arasında oynanışı ve grafikleriyle etkileyen Sniper Elite 5 dikkat çekiyor.

En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 5'te Karl isimli keskin nişancıyı kontrol ediyoruz. Sniper Elite serisinin en sevilen oyunlarından biri olan yapım 2022 yılında satışa sunuldu. Oyun 79 Metacritic puanına sahip.

Game Pass'in kütüphanesinden ayrılacak oyunlar arasında Kona II: Brume da bulunuyor. 1970 yılında geçen oyunda Carl isimli dedektifi kontrol ediyoruz. Kar fırtınası nedeniyle hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda gizemli olayı çözmemiz gerekiyor.

30 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar