Call of Duty Serisinde Büyük İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Steam Call of Duty serisini oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Vanguard ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 24 Nisan'da sona erecek.

Call of Duty: Modern Warfare II yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 69,99 dolardan (2.665 TL) 27,99 dolara (1.066 TL) düştü. 2022 yılının ekim ayında satışa sunulan oyun hikâyesi, atmosferi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor.

2023 yılının mart ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare yüzde 67 indirim ile 59,99 dolar (2.285 TL) yerine 19,79 dolara (753 TL) satılıyor. Call of Duty: Black Ops Cold War isimli oyunun da fiyatı 59,99 dolardan 19,79 dolara düştü.

Yüzde 50 oranında indirime giren Call of Duty: Black Ops 39,99 dolardan (1.523 TL) 19,99 dolara (761 TL) düştü. Call of Duty: Infinite Warfare ise yüzde 67 indirim kapsamında 59,99 dolar yerine 19,79 dolara satılıyor.

İndirime Giren Call of Duty Oyunları