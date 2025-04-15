Call of Duty Serisinde Büyük İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Kampanya ile beraber Call of Duty serisindeki oyunların fiyatı düştü. İşte efsane oyunları ucuza alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam Call of Duty serisini oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Vanguard ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 24 Nisan'da sona erecek.

Call of Duty: Modern Warfare II yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 69,99 dolardan (2.665 TL) 27,99 dolara (1.066 TL) düştü. 2022 yılının ekim ayında satışa sunulan oyun hikâyesi, atmosferi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor.

2023 yılının mart ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare yüzde 67 indirim ile 59,99 dolar (2.285 TL) yerine 19,79 dolara (753 TL) satılıyor. Call of Duty: Black Ops Cold War isimli oyunun da fiyatı 59,99 dolardan 19,79 dolara düştü.

Yüzde 50 oranında indirime giren Call of Duty: Black Ops 39,99 dolardan (1.523 TL) 19,99 dolara (761 TL) düştü. Call of Duty: Infinite Warfare ise yüzde 67 indirim kapsamında 59,99 dolar yerine 19,79 dolara satılıyor.

İndirime Giren Call of Duty Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Call of Duty: Modern Warfare II 69,99 dolar 27,99 dolar %60
Call of Duty: Modern Warfare 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty: Black Ops Cold War 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty - Black Ops II 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty: Black Ops 39,99 dolar 19,99 dolar %50
Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty: Infinite Warfare 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty: Ghosts 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty: WWII 59,99 dolar 19,79 dolar %67
Call of Duty: World at War 19,99 dolar 14,99 dolar %25
Call of Duty 2 19,99 dolar 14,99 dolar %25
Call of Duty 19,99 dolar 9,99 dolar %50
Call of Duty: Modern Warfare III 69,99 dolar 34,99 dolar %50
Call of Duty: Vanguard 59,99 dolar 23,99 dolar %60

570 TL Değerindeki Metro 2033 Redux Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
OYUN

570 TL Değerindeki Metro 2033 Redux Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Metro 2033 Redux ücretsiz olarak dağıtılıyor. Etkileyici atmosfere sahip oyunu kütüphaneye ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER